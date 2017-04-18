Источник: ХК «Спартак» достиг договоренности о продлении контракта с Калининым
МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник хоккейного клуба «Спартак» Дмитрий Калинин достиг договоренности с руководством команды о заключении нового контракта. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
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«Договоренность с Калининым есть», — сообщил источник.
Калинин пришел в «Спартак» перед текущим сезоном. В 45 матчах он набрал 12 очков (7 голов + 5 передач). Защитник является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2012), обладателем Кубка Гагарина 2011 года, в Национальной хоккейной лиге выступал за «Баффало», «Рейнджерс», «Финикс».
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