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18 апреля 2017, 15:29 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Источник: ХК «Спартак» достиг договоренности о продлении контракта с Калининым

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник хоккейного клуба «Спартак» Дмитрий Калинин достиг договоренности с руководством команды о заключении нового контракта. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Защитник является трехкратным чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина 2011 года. Увеличить
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«Договоренность с Калининым есть», — сообщил источник.

Калинин пришел в «Спартак» перед текущим сезоном. В 45 матчах он набрал 12 очков (7 голов + 5 передач). Защитник является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2012), обладателем Кубка Гагарина 2011 года, в Национальной хоккейной лиге выступал за «Баффало», «Рейнджерс», «Финикс».

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