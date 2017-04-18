Вестерлунд: Сведберг хорошо играл в плей-офф, говорить о его будущем рано

«О переходах игроков можно будет говорить в начале мая. Сведберг очень хорошо играл в плей-офф. Мы обсудим его будущее с тренером вратарей нашей команды. Большего пока я сказать не могу», — сказал финский специалист на пресс-конференции в Уфе.

18 апреля Вестерлунд прибыл в Уфу. Предполагается, что финский специалист и два его ассистента пробудут в Уфе несколько дней для того, чтобы познакомиться с инфраструктурой.