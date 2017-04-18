Вестерлунд: Сведберг хорошо играл в плей-офф, говорить о его будущем рано
Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд порассуждал на тему будущего вратаря Никласа Сведберга в
плей-офф.
«О переходах игроков можно будет говорить в начале мая. Сведберг очень хорошо играл в
18 апреля Вестерлунд прибыл в Уфу. Предполагается, что финский специалист и два его ассистента пробудут в Уфе несколько дней для того, чтобы познакомиться с инфраструктурой.
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