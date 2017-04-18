Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29467531/
18 апреля 2017, 15:07 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вестерлунд: Сведберг хорошо играл в плей-офф, говорить о его будущем рано

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд порассуждал на тему будущего вратаря Никласа Сведберга в плей-офф.

«О переходах игроков можно будет говорить в начале мая. Сведберг очень хорошо играл в плей-офф. Мы обсудим его будущее с тренером вратарей нашей команды. Большего пока я сказать не могу», — сказал финский специалист на пресс-конференции в Уфе.

18 апреля Вестерлунд прибыл в Уфу. Предполагается, что финский специалист и два его ассистента пробудут в Уфе несколько дней для того, чтобы познакомиться с инфраструктурой.

Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Вирта, Ламса, Цулыгин, Койвисто и Тарасов вошли в тренерский штаб ХК «Салават Юлаев»

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Ханну Вирта, Томи Ламса, Николай Цулыгин, Вадим Тарасов, Ярмо Койвисто и Томас Вестерлунд вошли в тренерский штаб «Салавата Юлаева», который ранее возглавил Эркка Вестерлунд, сообщается на официальном сайте уфимского хоккейного клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
17 апреля

5 команд, которые лидировали с отрывом, но всё потеряли

Врагам назло. Как пережить трагедию и стать мамой

Секта свидетелей чемпионства. Почему «Спартак» угрожает Москве