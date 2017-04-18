«Торпедо» объявило о продлении контрактов с хоккеистами Аляевым и Кулеминым

Также сообщается, что в системе клуба останутся голкипер Андрей Суханов и защитник Олег Халемин. Новые соглашения всех упомянутых игроков рассчитаны до конца сезона-2018/19.

Из перечисленного списка только у Аляева и Кулемина есть опыт выступлений в КХЛ. Аляев в минувшем сезоне принял участие в 31 матче регулярного чемпионата, набрал 8 очков (6 шайб и 2 передачи). В пяти матчах плей-офф на его счету одно очко за результативную передачу.