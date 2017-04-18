«Торпедо» объявило о продлении контрактов с хоккеистами Аляевым и Кулеминым
МОСКВА, 18 апр —
Р-Спорт. Защитник Артем Аляев и форвард Вячеслав Кулемин подписали новые контракты с нижегородским «Торпедо», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Также сообщается, что в системе клуба останутся голкипер Андрей Суханов и защитник Олег Халемин. Новые соглашения всех упомянутых игроков рассчитаны до конца сезона-2018/19.
Из перечисленного списка только у Аляева и Кулемина есть опыт выступлений в КХЛ. Аляев в минувшем сезоне принял участие в 31 матче регулярного чемпионата, набрал 8 очков (6 шайб и 2 передачи). В пяти матчах
Серебряный призер юниорского чемпионата мира 2008 года Кулемин вышел на лед в 55 матчах «регулярки», в которых набрал 9 очков (4+5). В пяти матчах
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter