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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29466619/
18 апреля 2017, 14:12 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Торпедо» объявило о продлении контрактов с хоккеистами Аляевым и Кулеминым

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт. Защитник Артем Аляев и форвард Вячеслав Кулемин подписали новые контракты с нижегородским «Торпедо», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Также сообщается, что в системе клуба останутся голкипер Андрей Суханов и защитник Олег Халемин. Новые соглашения всех упомянутых игроков рассчитаны до конца сезона-2018/19.

Из перечисленного списка только у Аляева и Кулемина есть опыт выступлений в КХЛ. Аляев в минувшем сезоне принял участие в 31 матче регулярного чемпионата, набрал 8 очков (6 шайб и 2 передачи). В пяти матчах плей-офф на его счету одно очко за результативную передачу.

Серебряный призер юниорского чемпионата мира 2008 года Кулемин вышел на лед в 55 матчах «регулярки», в которых набрал 9 очков (4+5). В пяти матчах плей-офф у него также один голевой пас.

Торпедо НН
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