Минское «Динамо» бьет СКА, а «Куньлунь» выносит «Магнитку». Как вам интрига?
Обозреватель «Советского спорта» фантазирует, каким мог бы быть
плей-офф КХЛ, будь в нем такая же сумасшедшая интрига, как сейчас в НХЛ.
У меня в твиттере спросили «Почему фаворит в КХЛ проигрывает максимум два матча в
А давайте сделаем так — наложим российские команды на энхаэловскую сетку. И пофантазируем, какая интрига могла бы быть в КХЛ. Чисто теоретически.
Восточная конференция. «Магнитка» — очевидный фаворит, там есть Мозякин и Зарипов, не говоря о Коварже. Но молодой «Куньлунь», о котором год назад никто не слышал, вдруг вырывается вперед в серии 2−1. Очень умело команду выстроил Владимир Юрзинов, там зажигает первый номер драфта КХЛ — Зак Юйэнь. А за стенами арены в Пекине бушует миллионное море китайских фанатов, которые хотели попасть на хоккей, но не смогли.
У «Ак Барса» есть лучший вратарь современности — Эмиль Гарипов. Он проводит умопомрачительный сезон. Но попадает под матерый состав чемпионского «Авангарда», где блистает номер 71 (не Малкин, а Бурдасов). Конечно, Гарипов скоро поедет на чемпионат мира, но получит приз лучшему голкиперу КХЛ.
Мекка хоккея — в Челябинске. Там «Трактор» уступил в первом матче «Барысу», но следующие два взял. Голкипер Павел Францоуз тоже очень хорош, а еще лучше — номер 47 (не Радулов, а Алексей Петров). Хоккеист по прозвищу Тасманский Дьявол хочет новый контракт и разрывает соперника в клочья, плюясь на лед и почесывая бороду, чем приводит публику в восторг.
Наконец, три матча «Салавата Юлаева» и «Адмирала» завершаются с разницей в одну шайбу. Мы видим два овертайма. В составе «СЮ» перед
Теперь — Западная конференция. В составе «Локомотива» есть гениальный форвард, у которого в коньки вшиты ракеты — Павел Красковский. Да, нижегородское «Торпедо» — матерый клуб. Там есть бородатый, очень результативный защитник Максим Осипов. В прошлом году команда играла в финале Кубка Гагарина. Но «Локомотив» закрывает свои ворота на замок и лидирует в серии (2−1).
Мы думали увидеть интригу в матчах «Динамо» и «Витязя», однако москвичи выносят соперника со счетом 3−0. Погоду в серии делает лысый
Все думали, что ЦСКА доберется минимум до третьего раунда. Там есть кудрявый вундеркинд Валерий Ничушкин, бравший в прошлом сезоне титул лучшего новичка, а еще —
Наконец, СКА. Там работает очень хороший и добродушный тренер Олег Знарок. Есть парень с финтом Гранлунда — Александр Барабанов. Есть
…Вот такой могла бы быть интрига в КХЛ, будь наша лига как НХЛ. Но если посмотреть на вещи реально, верится только в то, что «Динамо» могло бы выносить «Витязь». Все остальное — разные градации научной фантастики.
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