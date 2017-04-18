Форвард Ильдар Шиксатдаров подписал новый контракт с хоккейным клубом «Нефтехимик»
МОСКВА, 18 апр —
Р-Спорт. Нападающий Ильдар Шиксатдаров подписал новое соглашение с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Новый контракт 22-летнего игрока рассчитан на два года.
Шиксатдаров в минувшем сезоне принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, в которых забил один гол при показателе полезности «+2». В
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter