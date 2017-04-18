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18 апреля 2017, 11:53 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Форвард Ильдар Шиксатдаров подписал новый контракт с хоккейным клубом «Нефтехимик»

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт. Нападающий Ильдар Шиксатдаров подписал новое соглашение с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Новый контракт 22-летнего игрока рассчитан на два года.

Шиксатдаров в минувшем сезоне принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, в которых забил один гол при показателе полезности «+2». В плей-офф клуб не попал.

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