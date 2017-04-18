Быков: СКА вывел Коваржа из себя, потенциал первой тройки уменьшился
Вячеслав Быков выигрывал Кубок Гагарина со СКА в 2015 году, а теперь наблюдал за триумфом питерцев со стороны.
В 2015 году Вячеслав Быков привёл СКА к первой победе в розыгрыше Кубка Гагарина. Через несколько месяцев после триумфа Вячеслав Аркадьевич неожиданно покинул клуб, но болельщики питерского клуба не стали меньше его уважать. Быкова
«Рад за ребят из СКА, они проделали серьёзную работу»
— Какие эмоции испытали от второй победы СКА в розыгрыше Кубка Гагарина? Ведь многие из игроков первого чемпионского состава были в этот день на льду.
— Я испытал только положительные эмоции. Был рад за ребят, потому что они снова проделали серьёзную работу, прошли трудный путь к завоеванию Кубка Гагарина. Просто порадовался за ребят.
— Финал между СКА и «Магниткой» до его начала называли «финалом мечты». Ожидания оправдались?
— Я думаю, что мы увидели очень интересную, содержательную и упорную борьбу со стороны обеих команд. Сожалею, что Магнитогорск не смог зацепиться и пройти дальше в этой серии, но СКА был мощнее, и по составу, на мой взгляд, он был выше классом. Результат говорит о том, какая была проделана работа.
— СКА одержал 16 побед в
— Мой ответ будет такой: есть на кого равняться.
— Чем в игровом плане СКА Олега Знарка отличается от той команды, которую тренировали вы?
— В
— Можете сравнить Гусева и Панарина, они похожи друг на друга? Можно ли сказать, что по потенциалу Никита выше Артемия, ведь этот сезон, согласно статистике, он провёл лучше, чем Панарин сыграл в своём самом результативном чемпионате-2014/15?
— Я считаю, это неблагодарное занятие — сравнивать двух хороших и интересных игроков. Это творческие игроки со своим почерком, стремлением, характером и жаждой гола. И говорить о том, кто лучше, а кто хуже, неправильно. Надо отдать должное и Никите, что он хорошо проявил себя, что не
— Панарин и Гусев
— Они похожи тем, что очень хорошо дополнили связку Шипачёв — Дадонов. Они очень чётко воспринимали их действия. Это талантливые ребята. Они оба праворукие, но в остальном я не думаю, что нужны
«Как я понял, была чёткая установка по Коваржу, чтобы вывести его из себя»
— Насколько велик вклад в победу СКА Ильи Ковальчука?
— Илья — капитан команды. На капитанов и ассистентов ложится большая ответственность, поэтому их роль высока и очень важна в команде. Это и объединение игроков, их сплочение, это контакт с тренерским штабом. Поэтому то, что в этом сезоне Ковальчук показал свои лучшие качества и довольно удачно сыграл в
— Можно ли отнести к его шероховатостям эпизод в последнем матче финала с «Металлургом», когда Ковальчук ударил Яна Коваржа в незащищённое место спины?
— Вы знаете, камеры хорошо высветили этот момент. Но человек, который смотрит на стадионе и профессионалы понимают, что это очень серьёзное и жёсткое соревнование и борьба на льду. Поэтому здесь иногда могут сказаться эмоции, а иногда надо дестабилизировать соперника. Тем более, как я понял, была чёткая установка по Коваржу, чтобы его дестабилизировать и вывести из себя. В
— СКА должен сделать всё, чтобы сохранить Ковальчука, у которого заканчивается контракт?
— Вы знаете, я работал в СКА и очень уважаю президента Геннадия Николаевича Тимченко, и всех работников клуба, и команду. Но сейчас это чисто профессиональное дело клуба, как они поступят. Из того, что было озвучено, могу сказать, что Геннадий Николаевич будет разговаривать и с Шипачёвым, и с Дадоновым, и с Ковальчуком, чтобы оставить их в СКА. Значит, у них есть интерес.
— Много разговоров ходит о судействе. Как бы вы оценили работу арбитров в этом
— Считаю, что арбитры отработали качественно. Я не сторонник того, чтобы давать им оценки, но скажу одно: хоккей — это не только игроки, которые находятся на льду, это не только зрители, которые поддерживают и стараются выразить свои эмоции или руководители. Это и арбитры, которые такие же люди, имеющие право на ошибку. В любом случае огромная ответственность лежит на их плечах, но, на мой взгляд, они постарались сделать
«Игра Сёмина — главное разочарование для «Металлурга»
— Можно ли сказать, что СКА выиграл серию за счёт глубины состава?
— Я соглашусь с тем, что это один из элементов успеха.
— Что помешало «Металлургу» выиграть в серии или хотя бы продлить её до 6−7 матчей?
— С одной стороны, удача, может быть. А с другой, я думаю, что был необходим чуть больший вклад со стороны тройки, где играли Сантала, Осала и Сёмин.
— Игра Сёмина, который так и не смог забить в
— Что касается первого утверждения, что игра Сёмина — разочарование, здесь я могу согласиться. А всё остальное — это не ко мне. Есть тренеры, тот же Илья Воробьёв, которые могут дать оценку его характеру. Я не сторонник этого.
— Лидерам «Магнитки» уже далеко за 30. Считаете ли вы, что в ближайшем будущем руководству клуба нужно будет омолаживать состав, строить новую команду?
— На мой взгляд, «Металлург» достаточно хорошо сбалансирован. Может быть, «скамейка» должна быть
— Считаете ли вы, что этим лидерам нужна подмога в виде хорошего второго звена, которой в серии со СКА «Металлургу» не хватило?
— Как я уже говорил, звено, на которое возлагалась эта роль, к сожалению, не дало той подпитки, той поддержки первой тройке, чтобы создать ему конкуренцию и проблемы для соперника. С другой стороны, хочу сказать, что СКА хорошо отработал в этом плане и прикрыл как тройку с иностранцами, так и очень качественно сыграл против звена Коваржа.
— Действительно ли «Металлургу» не хватило оборонительных ресурсов, чтобы в свою очередь прикрыть ударную тройку СКА?
— Я бы не сказал, что именно оборонительных ресурсов. Не хватило мощи от второго и третьего звеньев. Сейчас на первый план выходит не только наличие
— Есть ли хоть один процент, что в следующем сезоне мы увидим вас в КХЛ в качестве главного тренера?
— Сложно сказать. Я сомневаюсь в этом.
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