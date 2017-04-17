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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29459880/
17 апреля 2017, 23:52 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Трое игроков системы «Нефтехимика» покинули клуб

Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракты с защитником Владимиром Боничевым, нападающими Алексеем Росляковым и Исламом Хасановым, которые были заявлены в составе МХК «Реактор».

18-летние Боничев и Росляков не провели в МХЛ ни одного матча. 17-летний Хасанов в завершившемся регулярном чемпионате сыграл 22 матча, в которых сделал одну результативную передачу при показателе полезности «-2». В плей-офф участия не принимал. «Реактор» в финале Кубка Харламова встречается с «Красной Армией».

Нефтехимик
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