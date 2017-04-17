Без альтернативы. Почему Билл остался в «Ак Барсе»

Билялетдинов остается в «Ак Барсе»? Еще месяц назад это было бы сенсацией. В начале весны на основании всех прямых и косвенных данных выходило так, что девятый чемпионат КХЛ станет для опытнейшего специалиста последним на посту главного тренера в казанском клубе. Невероятного прогресса в его работе и результатах команды за последние пару лет не было. В лучшем случае этот период — топтание на месте.

Поэтому уход Билла представлялся абсолютно логичным и даже напрашивался. Понятно, что в случае выхода в финал Кубка Гагарина вопрос со сменой главного тренера мог вообще быть закрыт — никто не станет избавляться от победителя. Но шансы на такой исход изначально казались минимальными. В плей-офф казанцы, правда, выступили неплохо, обыграв свалившийся в этом календарном году в яму «Салават», а также «Авангард», который уже тогда искал замену главному тренеру Федору Канарейкину. А вот «Магнитка» с Ильей Воробьевым оказалась Билялетдинову не по зубам. Пусть никого не обманывает небольшая разница в счете почти во всех матчах — преимущество уральцев было очевидно.

Убрать тренера проще простого. В сто раз сложнее найти ему достойную замену. В «Ак Барсе» в свое время на этом обожглись, сделав ставку на Владимира Крикунова (а затем Валерия Белова) после того, как коуч Билл стал работать в сборной России. Крикунов со своими старорежимными методами работы потерял контакт с командой. Белову же было сложно вжиться в роль главного тренера, поскольку до этого он долгое время работал ассистентом Билялетдинова.

А сам Билл, даже находясь в сборной, полностью от участия в жизни клуба не отстранялся. Вывод из прошлого простой. «Ак Барсу» нужен харизматичный тренер, умеющий не только работать со сложившимися игроками и молодежью, но и гарантировать результат. Таких кандидатур много никогда не бывает. Знарка из СКА вытащить невозможно, со Скабелкой еще раньше договорился «Авангард», а ставка на Буцаева — неоправданный риск с учетом вступления ХК «Сочи» в завершившемся сезоне.

Оставались еще две серьезные кандидатуры. Однако вытащить из швейцарского сидения Вячеслава Быкова не удалось и ЦСКА, поэтому сложно понять, насколько серьезно простирался к нему интерес со стороны Казани. Может, это слух, хотя и очень правдоподобный, может, дальше обмена мнениями дело не дошло. В итоге главным претендентом стал Дмитрий Квартальнов, ко всему прочему обладающий важным достоинством: он на закате карьеры поиграл в «Ак Барсе» и прекрасно знаком со спецификой управления и выстраивания взаимоотношений в таком регионе, как Татарстан.

То есть для казанцев Квартальнов смог бы сразу стать если не своим, то получить огромные аванс и симпатию со всех сторон. Плюс достаточно замкнутая манера поведения специалиста органично выписывалась бы в политику «Ак Барса», где много говорить на руководящих должностях не принято. Переговоры, тем не менее, закончились ничем. О причинах неудачного исхода никто не распространяется. В такой ситуации ставка на сохранение такого «тяжеловеса», как Билялетдинова — вариант не худший. Других альтернатив нет. Я глубоко сомневаюсь, что иностранец даже самого высокого полета сможет выстроить со всеми правильные отношения в таком специфическом клубе, как «Ак Барс».

В долгосрочной перспективе казанскому руководству все равно предстоит искать преемника Билялетдинову, поэтому нынешний ход можно рассматривать как вынужденную необходимость и попытку сохранить собственное лицо. Дать нынешнему составу новый импульс старому тренеру будет сложно.

Как, например, приживется на новом месте швед Антон Ландер, сможет ли еще прибавить Владимир Ткачев, если останется в клубе, и заиграет ли Джастин Азеведо как раньше — сплошные вопросы. Конкуренты на этом фоне смотрятся выгоднее. В Уфе пригласили Эркку Вестерлунду, того самого, кто со сборной Финляндии похоронил олимпийские надежды Билялетдинова в сочинском четвертьфинале. «Авангард» и Скабелка — тоже кажутся идеальной парой. Да и «Магнитка», которая наверняка в межсезонье займется перестройкой, останется грозной силой. Не получится ли так, что «Ак Барс» просто так потеряет еще один сезон?