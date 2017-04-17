Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав

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СКА во второй раз в истории завоевал кубок Гагарина. Коллектив Олега Знарка выиграл финальную серию у магнитогорского «Металлурга» со счётом 4−1. Разбираемся, как «армейцы» собирали эту команду и кто ковал второе чемпионство клуба с берегов Невы.

Воспитанники клуба

н. Александр Барабанов, в. Евгений Иванников



Форвардом Александром Барабановым очень гордится известный в прошлом тафгай Александр Юдин, успевший поработать тренером у нападающего. Барабанов прибавляет из года в год, показывая зрелый хоккей. Евгений Иванников был третьим вратарём чемпионской команды, а ещё в прошлом году играл за «Спартак».

2012 год

з. Максим Чудинов — 2 мая 2012 года стало известно, что все права на защитника переданы в его новый клуб, который взамен выплатил «Северстали» денежную компенсацию.



з. Дмитрий Юдин — воспитанник нижнетагильского «Спутника», сезон-2012/13 провёл в МХЛ, выступая за клуб «СКА-1946». С 2013 года — игрок основы.

2013 год

н. Вадим Шипачёв — гордость череповецкого хоккея, один из самых ярких хоккеистов в истории клуба. За СКА выступает с 2013 года, являясь ведущим центрфорвардом не только команды, но и сборной России. з.

Егор Рыков — воспитанник ХК «Русь», дебютировал в системе СКА в сезоне-2013/14 в молодёжной команде «СКА-1946», пройдя все ступени клубной подготовки.



н. Евгений Кетов — воспитанник пермского хоккея, раскрывший свой талант в Череповце. Оттуда Кетов и перешёл в питерский клуб.

н. Илья Ковальчук — при действующем до 2025 года контракте с «Нью-Джерси» принял решение уехать из Северной Америки, что вызвало большой резонанс. 15 июля Ковальчук, поставив подпись под четырёхлетним соглашением, стал игроком СКА. 2014 год.

з. Антон Белов — вернулся в КХЛ из «Эдмонтона» в апреле 2014 года, подписав четырёхлетний контракт с «армейцами».



з. Динар Хафизуллин — воспитанник хоккейной школы казанского «Ак Барса», долго играл за «Витязь», а в начале 2014 года перешёл в СКА.



н. Евгений Дадонов — в 2014 году подписал контракт с «армейцами», перейдя из «Донбасса». Сильно выступает в плей-офф. Правый нападающий звена Шипачёва.



з. Роман Рукавишников — в связи с финансовыми проблемами «Атланта» в сезоне-2014/15 сменил команду, переехав в Питер.



н. Илья Каблуков — как и Рукавишников, перебрался в СКА из мытищинского «Атланта» в 2014 году.



в. Микко Коскинен — перебрался в СКА в декабре 2014 года в результате обмена из «Сибири» на вратаря Александра Салака. 2015 год.

з. Андрей Зубарев — 5 мая 2015 года подписал трёхлетний контракт со СКА, ранее выступая за «Салават Юлаев».



н. Александр Дергачёв — воспитанник альметьевского «Нефтяника», в системе СКА с 2013 года, когда начал выступать за молодёжную команду «СКА-1946», с которой в 2015 году стал серебряным призёром МХЛ.

з. Вячеслав Войнов — двукратный обладатель кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса». Пережив скандал с избиением жены, с 2015 года начал выступать за петербургский СКА.



з. Егор Яковлев — уроженец Магнитогорска. 7 июня 2015 перешёл из «Локомотива» в СКА, подписав трёхлетний контракт.



н. Никита Гусев — в октябре 2015 года СКА выменял Никиту Гусева у «Югры» за денежную компенсацию. Гусев заменил в звене Шипачёва уехавшего в НХЛ Артемия Панарина.

н. Ярно Коскиранта — его раскрыли в «Сибири», куда Коскиранта попал из «Таппары». С 2015 года финн выступает за СКА, выполняя функции центрального нападающего.



н. Стив Мозес — 6 декабря 2015 года подписал однолетний контракт. Оказался в клубе в результате выкупа прав у «Йокерита». Финны получили за американца €2 млн.



н. Сергей Широков — пополнил состав СКА в декабре 2015 года в результате обмена с омским «Авангардом». Состав петербуржцев пополнил Широков, в Омск отправились нападающие Антон Бурдасов и Пётр Хохряков.



2016 год

з. Артём Зуб — является воспитанником «Амура», переехал в Санкт-Петербург 1 декабря 2016 года в обмен на денежную компенсацию.



в. Игорь Шестёркин — в июне 2014 года вошёл в состав группы из 16 игроков, приобретённых у расформированного «Спартака».

з. Патрик Херсли — в КХЛ начинал в «Сибири», откуда приехал из Швеции. Следующий сезон провёл в «Локомотиве», по ходу сезона-2016/17 присоединился к СКА, так как перестал попадать в состав ярославцев и был недоволен сложившейся ситуацией.

н. Павел Дацюк — одна из наиболее громких сделок с участием СКА за последнее время. 8 июля 2016 года Дацюк при действующем контракте с «Детройт Ред Уингз» урегулировал вопрос и вернулся в Россию.