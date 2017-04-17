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17 апреля 2017, 20:16 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав

СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав.

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СКА во второй раз в истории завоевал кубок Гагарина. Коллектив Олега Знарка выиграл финальную серию у магнитогорского «Металлурга» со счётом 4−1. Разбираемся, как «армейцы» собирали эту команду и кто ковал второе чемпионство клуба с берегов Невы.

Воспитанники клуба
н. Александр Барабанов, в. Евгений Иванников

Форвардом Александром Барабановым очень гордится известный в прошлом тафгай Александр Юдин, успевший поработать тренером у нападающего. Барабанов прибавляет из года в год, показывая зрелый хоккей. Евгений Иванников был третьим вратарём чемпионской команды, а ещё в прошлом году играл за «Спартак».

2012 год
з. Максим Чудинов — 2 мая 2012 года стало известно, что все права на защитника переданы в его новый клуб, который взамен выплатил «Северстали» денежную компенсацию.

з. Дмитрий Юдин — воспитанник нижнетагильского «Спутника», сезон-2012/13 провёл в МХЛ, выступая за клуб «СКА-1946». С 2013 года — игрок основы.

2013 год
н. Вадим Шипачёв — гордость череповецкого хоккея, один из самых ярких хоккеистов в истории клуба. За СКА выступает с 2013 года, являясь ведущим центрфорвардом не только команды, но и сборной России. з.

Егор Рыков — воспитанник ХК «Русь», дебютировал в системе СКА в сезоне-2013/14 в молодёжной команде «СКА-1946», пройдя все ступени клубной подготовки.

н. Евгений Кетов — воспитанник пермского хоккея, раскрывший свой талант в Череповце. Оттуда Кетов и перешёл в питерский клуб.

н. Илья Ковальчук — при действующем до 2025 года контракте с «Нью-Джерси» принял решение уехать из Северной Америки, что вызвало большой резонанс. 15 июля Ковальчук, поставив подпись под четырёхлетним соглашением, стал игроком СКА. 2014 год.

з. Антон Белов — вернулся в КХЛ из «Эдмонтона» в апреле 2014 года, подписав четырёхлетний контракт с «армейцами».

з. Динар Хафизуллин — воспитанник хоккейной школы казанского «Ак Барса», долго играл за «Витязь», а в начале 2014 года перешёл в СКА.

н. Евгений Дадонов — в 2014 году подписал контракт с «армейцами», перейдя из «Донбасса». Сильно выступает в плей-офф. Правый нападающий звена Шипачёва.

з. Роман Рукавишников — в связи с финансовыми проблемами «Атланта» в сезоне-2014/15 сменил команду, переехав в Питер.

н. Илья Каблуков — как и Рукавишников, перебрался в СКА из мытищинского «Атланта» в 2014 году.

в. Микко Коскинен — перебрался в СКА в декабре 2014 года в результате обмена из «Сибири» на вратаря Александра Салака. 2015 год.

з. Андрей Зубарев — 5 мая 2015 года подписал трёхлетний контракт со СКА, ранее выступая за «Салават Юлаев».

н. Александр Дергачёв — воспитанник альметьевского «Нефтяника», в системе СКА с 2013 года, когда начал выступать за молодёжную команду «СКА-1946», с которой в 2015 году стал серебряным призёром МХЛ.

з. Вячеслав Войнов — двукратный обладатель кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса». Пережив скандал с избиением жены, с 2015 года начал выступать за петербургский СКА.

з. Егор Яковлев — уроженец Магнитогорска. 7 июня 2015 перешёл из «Локомотива» в СКА, подписав трёхлетний контракт.

н. Никита Гусев — в октябре 2015 года СКА выменял Никиту Гусева у «Югры» за денежную компенсацию. Гусев заменил в звене Шипачёва уехавшего в НХЛ Артемия Панарина.

н. Ярно Коскиранта — его раскрыли в «Сибири», куда Коскиранта попал из «Таппары». С 2015 года финн выступает за СКА, выполняя функции центрального нападающего.

н. Стив Мозес — 6 декабря 2015 года подписал однолетний контракт. Оказался в клубе в результате выкупа прав у «Йокерита». Финны получили за американца €2 млн.

н. Сергей Широков — пополнил состав СКА в декабре 2015 года в результате обмена с омским «Авангардом». Состав петербуржцев пополнил Широков, в Омск отправились нападающие Антон Бурдасов и Пётр Хохряков.

2016 год
з. Артём Зуб — является воспитанником «Амура», переехал в Санкт-Петербург 1 декабря 2016 года в обмен на денежную компенсацию.

в. Игорь Шестёркин — в июне 2014 года вошёл в состав группы из 16 игроков, приобретённых у расформированного «Спартака».

з. Патрик Херсли — в КХЛ начинал в «Сибири», откуда приехал из Швеции. Следующий сезон провёл в «Локомотиве», по ходу сезона-2016/17 присоединился к СКА, так как перестал попадать в состав ярославцев и был недоволен сложившейся ситуацией.

н. Павел Дацюк — одна из наиболее громких сделок с участием СКА за последнее время. 8 июля 2016 года Дацюк при действующем контракте с «Детройт Ред Уингз» урегулировал вопрос и вернулся в Россию.

н. Сергей Плотников — один из самых любимых игроков Олега Знарка. 1 июля 2016 года оказался в СКА. В сделке участвовали «Локомотив» и «Йокерит». «Железнодорожники», в частности, получили Александр Кадейкина и Брэндона Козуна.

н. Николай Прохоркин — за переход форварда «Салават Юлаев» получил 122,5 млн рублей. Николаю предлагали остаться в Уфе, однако «армейцы» предложили более выгодные финансовые условия.

н. Виктор Тихонов — его дела в «Аризоне» оказались совсем плохи, у Виктора откровенно не шло в НХЛ. 17 июля 2016 года он вернулся в СКА, но и в Санкт-Петербурге звёзд с неба не хватал.

н. Александр Хохлачёв — очень старался в Северной Америке, много забивал в АХЛ, но тогдашний главный тренер «Бостона» Клод Жюльен не давал россиянину достаточно шансов проявить себя в первой команде. На выручку пришёл СКА, позвав Александра к себе.

16.04.2017 15:00 Зрители 7500 Плей-офф: Финал "Арена Металлург"
Металлург Мг 3:5 СКА
(1:0, 1:3, 1:2)
Главные тренеры
Илья Воробьев Олег Знарок
Вратари
Василий Кошечкин 58:12 (В. Кошечкин 58:54-58:59) Микко Коскинен
1-й период
08:49 Оскар Осала (Т. Сантала, Я. Хабаров)
14:35 Томми Сантала
16:58 Евгений Тимкин
Николай Прохоркин 16:58
2-й период
23:56 Виктор Антипин (Ян Коварж)
26:34 Данис Зарипов
Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев) 27:00
Александр Барабанов (И. Ковальчук) 29:23
34:29 Ян Коварж
Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев) 34:29
Динар Хафизуллин 34:29
3-й период
Илья Ковальчук (П. Херсли) 40:09
40:55 Ярослав Косов
Илья Каблуков 45:12
50:38 Александр Семин
Сергей Плотников (Н. Прохоркин) п.в. 58:54
Статистика
10 Штрафное время 6
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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