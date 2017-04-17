Телеканал Магнитогорска не будет наказывать комментатора за слова о Ковальчуке

В этой игре форвард «армейцев» нанёс удар Яну Коваржу, который остался незамеченным судьями.



«Павел высказывал своё собственное мнение. Какие тут могут быть наказания, поощрения… Он максимально близко был к команде, он рассказывал всё, что происходило на площадке, был проводником для зрителей. Воспринял это поражение самым серьёзным образом, пропустил через себя и поэтому, может быть, был несдержан в своём комментарии. Но, естественно, никаких санкций не будет. Позволим ему думать так», — цитирует «Лайф» заявление представителя телеканала.



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