Комментатор ТВ Магнитогорска в прямом эфире предложил разбить лицо Ковальчуку

В пятом матче серии Ковальчук нанёс удар нападающему «Металлурга» Яну Коваржу, который остался незамеченным судьями, а удаление Даниса Зарипова на Шипачёве в четвёртом матче было реализовано «армейцами» и принесло им победу. СКА обыграл «Магнитку» в пяти матчах.

«Если взять всю серию, то это стыдно для лиги. В этом году я не буду смотреть чемпионат мира, матчи с участием сборной России и впервые за долгие годы не буду эту сборную поддерживать. Меня категорически не устраивает, что под пафосными лозунгами “Всё для сборной, всё для победы” ломаются через колено клубы с их интересами, делаются бестолковые паузы в календаре.



Тренер, который может открыто угрожать журналисту, который может уйти с пресс-конференции, когда ему что-то не понравилось. Ну и такие игроки, как Ковальчук и Шипачёв — подлец и симулянт. Вот Дадонова я искренне поздравляю, Никиту Гусева. А что касается Ковальчука, хотелось бы, чтобы ему как минимум качественно начистили физиономию. Травмы не пожелаешь никому, а вот разбить лицо не помешало бы. Все наверняка изучили манеру игры Шипачёва и на чемпионате мира будут делать так, чтобы он валился на лёд. Только удаления будут давать не сопернику, а ему самому — заслуженному артисту балета», — сказал Зайцев в прямом эфире «ТВ-ИН».

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