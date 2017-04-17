В команде Знарка было три шпиона!
Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко подводит итоги сезона 2016/17 в КХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
СКА, его тренерский штаб, игроков и руководителей клуба — с победой. Кубок Гагарина у армейцев. И заслужили они по праву и логично. Они действительно были сильнее всех остальных. И это подтвердил общий счет их выступления в
Чего уж там, это подавляющее преимущество. Можно говорить, что в отдельных матчах была очень равная борьба. Но каждый раз СКА оказывался чуток сильнее. Поэтому по настоящему яростной борьбы в серии ни разу не получилось.
И это немного грустно. Потому что скептики, имя которым легион, еще до начала
И подводя итоги сезона, нужно, на мой взгляд, задаться вопросом — нужно ли нам такое превосходство в лиге одного клуба — над всеми остальными?
Нынешний сезон мне отчасти кажется экспериментальным. Пусть негласно, с оговорками, но в КХЛ был создан базовый клуб сборной России — СКА. Где собрали многих игроков и ближайших кандидатов в нашу национальную команду.
Сразу подчеркну, что с моей точки зрения это — правильный шаг. Особенно с учетом приближающейся Олимпиады, до начала которой осталось меньше года.
Насколько базовый клуб помог сборной, ответит чемпионат мира-2017. Но забегать вперед не будем.
Мне сейчас хочется поговорить о том, как сделать так, чтоб СКА был с одной стороны действительно базовым клубом сборной России, а с другой — имел в КХЛ
Первый момент — легионеры. Я всерьез обращаюсь к руководству СКА, КХЛ и ФХР, благо зачастую это одни и те же люди. Если мы говорим о базовом клубе сборной России, что в СКА делают иностранцы?
Финский вратарь Коскинен, шведский защитник Херсли, финский форвард Коскиранта?
Они все трое в команде — на ведущих ролях. Они ее лидеры. Они огромный вклад в победу СКА внесли. И от питерских болельщиков им большой поклон.
Но если мы говорим об интересах сборной, давайте жить ее интересами. Не на словах, а реально. Намекнули на «А», так давайте твердо скажем «Б» и возьмем ответственность за это.
И признаем, что в базовом клубе сборной России должны играть только игроки сборной России, а не других национальных команд.
Вот вы подумайте, до чемпионата мира осталась пара недель. И вполне вероятно, что Коскинен и Коскиранда сыграют там за финнов. А Херсли — за шведов.
Эти три игрока будут сражаться против нас. Но они в курсе всех наших секретов. Они всю «кухню» Олега Знарка прошли на себе! Кожей прочувствовали. Они его хоккейные молитвы назубок знают, не то, что тактику или слабые и сильные места российских сборников. Потому что сами забивали победные шайбы в деревянного идола, которого мы увидели в раздевалке СКА, после окончания финала.
Я уж не говорю о том, что они занимали в самые ответственные моменты матчей места россиян. Моменты, в которых игроки нашей сборной должны были по идее учиться решать судьбу матча в свою пользу.
Я с удовольствием прочитал интервью Геннадия Тимченко, о том, что он готов сделать все, чтобы оставить Шипачева с Дадоновым и других игроков нашей сборной еще на один сезон в КХЛ. Что он намерен подготовить сборную для Олимпиады здесь. Независимо от решения НХЛ. Это очень правильная позиция руководителя КХЛ и СКА.
Но тогда логично, чтобы в СКА, под руководствам Знарка играли только российские игроки. А вот соперники армейцев пусть собирают мощные легионерские пятерки.
Пусть Коскинены, Херсли, Коскиранты, Мозесы бьются в КХЛ против игроков нашей сборной. Так и Знарку будет сподручней. Ну зачем ему в клубе мощный игрок, на которого он в сборной априори не может положиться? Которого он в клубе натаскивает против сборной России?
Ладно бы иностранцы еще просто дорабатывали свои контракты после решения о базовом клубе сборной… Но ведь тот же Херсли перешел в СКА из «Локомотива» по ходу сезона.
А с какой целью? Чтоб в команде Знарка был шведский шпион что ли?
Это, кстати, не единственный способ повысить конкуренцию СКА в КХЛ. Но о них поговорим в следующей заметке на эту тему.
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