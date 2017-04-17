Лучшие — для Питера, миллионеры — для остальных. Кто сделал СКА чемпионом
СКА выиграл серию у «Металлурга» и завоевал второй Кубок Гагарина в истории. Кто они — главные герои хоккейного
Санкт-Петербурга.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Когда до конца третьего периода пятого матча «Металлург» — СКА оставалось 15 минут, из раздевалки в джинсах и кожаной куртке вышел Сергей Широков.
Пропустивший
В этом сезоне слишком часто говорили о безоговорочном лидерстве СКА, лояльности судей к «армейцам», отсутствие потолка зарплат и и больших контрактах игроков из Петербурга. Ругать
Джентльмен СКА
В чемпионской раздевалке правил балом Илья Ковальчук. Совсем был не заметен Павел Дацюк. Капитан, пропустивший большую часть
— Извините, давайте не сегодня.
— Как ваше здоровье, Павел? — поинтересовались журналисты.
— Славу Богу, — кажется ещё более печальным голосом ответил хоккеист.
По ходу сезона Дацюк редко отказывался от общения с прессой. Как истинный капитан готов был прокомментировать самый заурядный матч регулярного чемпионата. А вот если Павел Валерьевич был не в настроении, то тихо уходил из раздевалки ещё до прихода журналистов.
Преображения финала
Андрей Зубарев всегда казался «букой». Он не давал интервью, не забивал голов, не шутил в раздевалке на публику, и не публиковал селфи в «Инстаграм». Но неожиданно стал одним из героев финала с «Магниткой». В третьем матче серии спустя 118 игр в лиге прервал голевую засуху и забросил первую шайбу за СКА. В четвёртой встрече, провёл эффектный силовой приём на Тимкине, а затем забил гол, сломав клюшку. После матча защитник не мог объяснить причину своего преображения. «Клюшки подвезли новые, вот и забиваю. Честно, другие. Я много не реализовал моментов в регулярном сезоне. Видимо, бог видит и даёт мне забить», — говорил Андрей. Шутник сезона
С чувством юмора у всех хоккеистов СКА полный порядок.
Подкалывать товарища по команде — милое дело для «армейцев». Но равных в этом, пожалуй, нет Антону Белову. Защитник традиционно не даёт интервью во время сезона, зато любит мешать другим во время общения с прессой. По окончании серии с московским «Динамо» жертвой журналистов стал Динар Хафизуллин. «Ты там что, Оскар получил?», — верещал на весь Ледовый Белов. А после одного из матчей «регулярки» Антон был в приподнятом настроении. Повязав полотенце на пояс, Белов схватил клюшку и в позе Аполлона встал в коридоре дворца Петербурга.
Коварный Илья
Никогда не знаешь, на какого Илью Ковальчука попадёшь. Он может улыбаться в 32 зуба и мило шутить, а может и нагрубить. Импульсивный и резкий на льду, Илья не скрывает эмоций и в жизни. После поражения от «Спартака», которое лишила СКА победы в регулярном чемпионате, Ковальчук довольно резко отвечал на вопросы и коварно махал лезвиями коньков перед лицами корреспондентов. Было страшно.
Но если же Ковальчук в настроении, то заряд положительных эмоций вам обеспечен. Ирония и сарказм — лучшие друзья
Тайна года
На пятый матч СКА в Магнитогорск прилетели не играющий в
В чемпионской раздевалке так и не появился Вячеслав Войнов. 27-летний защитник пропустил всю серию
Скромность
«Меня назвали злым гением “Магнитки”? Я не думаю об этом вообще», — невинно заявляет Евгений Дадонов. В текущем сезоне нападающий набрал 66 (30+36) очков в «регулярке» и 19 (9+10) очков в
Лаконичный Знарок
Почти каждая
С игроками, кажется, у Знарка была особая связь. Он сумел найти подход к каждому. В чемпионской раздевалке тренер произнёс трогательную речь: «Вспомните, как мы собрались первый раз, вспомните, о чём договаривались, вспомните, какую работу сделали. Вы отдали все свои силы, и я каждому из вас говорю “спасибо”. У нас отличная команда, я вас благодарю».
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