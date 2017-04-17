Дмитрий Чернышенко: Не знаю, будет ли еще когда-нибудь в КХЛ 29 клубов
Глава КХЛ — об итогах сезона.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Нам, конечно, в лиге всегда хочется, чтобы финал был как можно длиннее, — начал Чернышенко. — Но здесь, как видите, по игре на домашней арене предыдущего обладателя Кубка Гагарина определилась сильнейшая команда. Остается только поблагодарить за бескомпромиссную борьбу «Металлург». И поздравить нового чемпиона, уже четвертого влившегося в когорту двукратных обладателей Кубка Гагарина — СКА. Победа заслуженна, уважаема, был большой труд. Команда действительно высочайшего уровня.
Я специально не хочу приводить никакую статистику, приберегу ее к подведению итогов после совета директоров. Там мы дадим и анализы, и цифры. Сейчас могу сказать, что, конечно, это был очень напряженный сезон. Не знаю, будет ли еще
— Болельщики «Магнитки» скандировали «Позор!», когда награждали судей. Этот момент расстраивает?
— Вы знаете, во время
— Сейчас вовсю обсуждается судьба «Югры» и «Кузни». Существует ли вероятность, что они действительно покинут КХЛ?
— Смотрите, у нас, как вы помните, завершился трехлетний период вывода КХЛ на устойчивый уровень. И сейчас мы уже будем предлагать совету директоров стратегию развития лиги на семь лет. Где будут различные сценарии развития. В том числе есть сценарии, которые подразумевают, что клубы, которые по совокупности критериев не будут соответствовать уровню лиги, будут заменяться на те клубы, которые стремятся войти в нашу лигу. Здесь мы будем последовательны, сначала утвердим стратегию, потом согласуем критерии, которые необходимы будут для того, чтобы определять, какие клубы будут играть в лиге. А дальше уже будем принимать решение. Поэтому я бы сейчас воздержался от упоминания
— Есть ли дата, к которой вы хотите определиться по числу клубов на следующий сезон?
— У нас запланирован совет директоров, на котором мы планируем подведение итогов по сезону после чемпионата мира. В конце мая мы все соберемся и расскажем. Хотел бы напомнить всем тем клубам, которые еще не подали свои финансовые заявки и документы, что 30 апреля закрывается прием этой информации. И больше уже не будет приниматься.
— «Медвешчак» уже точно «все»?
— Давайте дождемся конкретных сроков. Не будем забегать вперед и опираться на всякие слухи.
— Что скажете о выступлении «Куньлуня» в этом сезоне?
— Я думаю, что никто не ожидал, что новичок сразу выйдет в
Игорь ЕРОНКО
из Магнитогорска.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter