Дмитрий Чернышенко: Не знаю, будет ли еще когда-нибудь в КХЛ 29 клубов

— Нам, конечно, в лиге всегда хочется, чтобы финал был как можно длиннее, — начал Чернышенко. — Но здесь, как видите, по игре на домашней арене предыдущего обладателя Кубка Гагарина определилась сильнейшая команда. Остается только поблагодарить за бескомпромиссную борьбу «Металлург». И поздравить нового чемпиона, уже четвертого влившегося в когорту двукратных обладателей Кубка Гагарина — СКА. Победа заслуженна, уважаема, был большой труд. Команда действительно высочайшего уровня.

Я специально не хочу приводить никакую статистику, приберегу ее к подведению итогов после совета директоров. Там мы дадим и анализы, и цифры. Сейчас могу сказать, что, конечно, это был очень напряженный сезон. Не знаю, будет ли еще когда-нибудь в лиге столько клубов (29. — Прим. «СЭ»). Отсюда и такое количество — больше тысячи — игроков. И почти двести игровых дней. 870 игр. Это была серьезная нагрузка, испытание для всех. Будем работать над тем, чтобы лига была еще более сильной, еще более международной, еще более интересной.

— Болельщики «Магнитки» скандировали «Позор!», когда награждали судей. Этот момент расстраивает?

— Вы знаете, во время плей-офф, когда эмоции достигают своего предела, для такого накала вполне естественна реакция тех, кто проигрывает. Но мы опираемся на профессиональное мнение нашего судейского корпуса. Главный арбитр подтверждает, что все судейские решения были по игре. Каких-то нарушений, которые влияли бы на ход матчей, на их результат, незамеченных или наоборот — данных несправедливо, судьи не отмечают. Будем работать над совершенствованием. Мы не говорим, что судейство идеальное, ничего не бывает идеальным, главное, что все стремятся, чтобы оно было более эффективным, более профессиональным.

— Сейчас вовсю обсуждается судьба «Югры» и «Кузни». Существует ли вероятность, что они действительно покинут КХЛ?

— Смотрите, у нас, как вы помните, завершился трехлетний период вывода КХЛ на устойчивый уровень. И сейчас мы уже будем предлагать совету директоров стратегию развития лиги на семь лет. Где будут различные сценарии развития. В том числе есть сценарии, которые подразумевают, что клубы, которые по совокупности критериев не будут соответствовать уровню лиги, будут заменяться на те клубы, которые стремятся войти в нашу лигу. Здесь мы будем последовательны, сначала утвердим стратегию, потом согласуем критерии, которые необходимы будут для того, чтобы определять, какие клубы будут играть в лиге. А дальше уже будем принимать решение. Поэтому я бы сейчас воздержался от упоминания каких-то конкретных клубов. Но то, что мы будем работать на то, чтобы стимулировать клубы и их владельцев на более эффективную работу, на больший профессионализм, на лучший спортивный результат, в том числе — под давлением возможного отчисления этих клубов из лиги, это действительно факт, и мы об этом говорим.

— Есть ли дата, к которой вы хотите определиться по числу клубов на следующий сезон?

— У нас запланирован совет директоров, на котором мы планируем подведение итогов по сезону после чемпионата мира. В конце мая мы все соберемся и расскажем. Хотел бы напомнить всем тем клубам, которые еще не подали свои финансовые заявки и документы, что 30 апреля закрывается прием этой информации. И больше уже не будет приниматься.

— «Медвешчак» уже точно «все»?

— Давайте дождемся конкретных сроков. Не будем забегать вперед и опираться на всякие слухи.

— Что скажете о выступлении «Куньлуня» в этом сезоне?

— Я думаю, что никто не ожидал, что новичок сразу выйдет в плей-офф. Поэтому стоит их отметить. Команда показывает очень серьезный уровень. Надеюсь, что они сохранят такой темп. У нас громадье планов по взаимодействию с Китаем, потенциально самым большим рынком в мире. КХЛ намерена играть серьезную роль на территории Китая. Мы оказываем всю необходимую методологическую поддержку, чтобы хоккей там развивался. Не исключаю появления каких-то новых клубов оттуда.

Игорь ЕРОНКО

из Магнитогорска.