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Вратарем финала признан «металлург» Василий Кошечкин, который в пяти матчах решщающей серии отразил 203 броска из 218 (93,11%). Он также был признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф.

Лучшим игроком обороны стал его одноклубник Виктор Антипин, в пяти матчах забивший три гола. Несмотря на 4 поражения, ни в одном из матчей у Антипина не было отрицательного показателя полезности.

Форвардом финальной серии назван нападающий СКА Евгений Дадонов. Армеец сумел в пяти матчах набрать пять результативных очков, причем четыре из них приходится на голы.