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17 апреля 2017, 14:45 | Хоккей: КХЛ | Вести.Ru

Кошечкин — лучший вратарь и MVP финала Кубка Гагарина

Континентальной хоккейная лига назвала лучших игроков решающей серии плей-офф, в которой принимали участие питерский СКА и магнитогорский «Металлург». Обладателями Кубка Гагарина стали армейцы, но два из трех лучших хоккеистов финала представляют Магнитку.

Континентальной хоккейная лига назвала лучших игроков решающей серии <nobr>плей-офф</nobr> в которой принимали участие питерский <span class=error>СКА</span> и магнитогорский Металлург. Обладателями Кубка <span class=error>Гагарина</span> стали армейцы но два из трех лучших хоккеистов финала представляют <span class=error>Магнитку</span>. Увеличить
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Вратарем финала признан «металлург» Василий Кошечкин, который в пяти матчах решщающей серии отразил 203 броска из 218 (93,11%). Он также был признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф.

Лучшим игроком обороны стал его одноклубник Виктор Антипин, в пяти матчах забивший три гола. Несмотря на 4 поражения, ни в одном из матчей у Антипина не было отрицательного показателя полезности.

Форвардом финальной серии назван нападающий СКА Евгений Дадонов. Армеец сумел в пяти матчах набрать пять результативных очков, причем четыре из них приходится на голы.

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