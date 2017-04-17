Кошечкин — лучший вратарь и MVP финала Кубка Гагарина
Континентальной хоккейная лига назвала лучших игроков решающей серии
плей-офф, в которой принимали участие питерский СКА и магнитогорский «Металлург». Обладателями Кубка Гагарина стали армейцы, но два из трех лучших хоккеистов финала представляют Магнитку.
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Вратарем финала признан «металлург» Василий Кошечкин, который в пяти матчах решщающей серии отразил 203 броска из 218 (93,11%). Он также был признан самым ценным игроком (MVP)
Лучшим игроком обороны стал его одноклубник Виктор Антипин, в пяти матчах забивший три гола. Несмотря на 4 поражения, ни в одном из матчей у Антипина не было отрицательного показателя полезности.
Форвардом финальной серии назван нападающий СКА Евгений Дадонов. Армеец сумел в пяти матчах набрать пять результативных очков, причем четыре из них приходится на голы.
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