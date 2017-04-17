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17 апреля 2017, 14:25 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Клуб: Новокузнецкий «Металлург» планирует готовиться к сезону в Сочи и дома

МОСКВА, 17 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Новокузнецкий «Металлург» в предстоящем сезоне планирует обойтись без заграничных сборов, ограничившись подготовкой на домашней арене и в Сочи, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.

«Металлург» в минувшем сезоне занял последнее место в сводной таблице КХЛ, набрав лишь 40 очков. Ранее появлялись сообщения о том, что КХЛ может не допустить клуб до участия в следующем сезоне.

Как сообщили в пресс-службе клуба, «Металлург» уже сформировал план предсезонной подготовки команды. После выхода из отпуска команда традиционно пройдет углубленное медицинское обследование, первый тренировочный сбор состоится в Новокузнецке.

Второй сбор команды запланирован на 15—30 июля в Сочи, после чего «Металлург» примет участие в турнире на Кубок губернатора Нижегородской области, который пройдет с 1 по 7 августа. Затем «Металлург» проведет недельный учебно-тренировочный сбор в Новокузнецке, а с 15 по 18 августа команда выступит на предсезонном турнире в Уфе.

Заключительная часть предсезонной подготовки «Металлурга» пройдет в Новокузнецке.

Металлург Нк
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