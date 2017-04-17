Клуб: Новокузнецкий «Металлург» планирует готовиться к сезону в Сочи и дома
МОСКВА, 17 апр —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Новокузнецкий «Металлург» в предстоящем сезоне планирует обойтись без заграничных сборов, ограничившись подготовкой на домашней арене и в Сочи, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.
«Металлург» в минувшем сезоне занял последнее место в сводной таблице КХЛ, набрав лишь 40 очков. Ранее появлялись сообщения о том, что КХЛ может не допустить клуб до участия в следующем сезоне.
Как сообщили в
Второй сбор команды запланирован на
Заключительная часть предсезонной подготовки «Металлурга» пройдет в Новокузнецке.
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