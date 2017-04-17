«Лучшим игроком был А. Тарасов». Что писал «Советский спорт» о первом матче СКА

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Дорога к заветному титулу заняла у армейцев 70 лет, 3 месяца и 23 дня….

Команда с берегов Невы уже второй раз выиграла Кубок Гагарина, на два года назад благодаря хитростям экспериментального регламента, это победа не принесла им золота чемпионата России. Этот титул достался тогда победителю «регулярки», а им стал ЦСКА.

Так что в воскресенье СКА впервые в истории стал чемпионом страны.

Мы решили вспомнить, как начинался путь армейской команды к этому титулу, полистав подшивки «Советского спорта».

Итак.

22 декабря 1946 года.

Ленинград.

Первый матч команды Ленинградского Дома офицеров в первый день первого в истории чемпионата СССР по тогда еще канадскому хоккею.

Приводим репортаж с этой исторической игры из «Советского спорта» (стилистика и орфография автора сохранены).

БЕЗ АФИШ…

Первый матч по канадскому хоккею в Ленинграде привлек мало зрителей. Виной этому — отнюдь не отсутствие интереса, а полное отсутствие рекламы. А жаль! Игра прошла интересно. Обе команды действовали очень старательно и стремились овладеть тонкостями этой замечательной игры.

Противники имели мало времени для тренировки, и это, конечно, сказалось на характере игры: неудовлетворительно отработана техника, весьма примитивна еще тактика, не хватило и выносливости.

Командам стоит крепко подумать над отработкой быстрого ухода игроков в свою зону при остановках игры, а также над координированием передвижения игроков вслед за шайбой. В отчетном матче противники показали неумение играть передачей в площади вратаря.

Москвичи тактически несколько выше ленинградцев. Очевидно, сказалась их тренировочная игра со «Спартаком». Счет первого тайма 3:0 в пользу ВВС. Шайбы отправлены в ворота А. Тарасовым и дважды — Афонькиным.

Во втором тайме ленинградцы провели ряд удачных атак, но все же летчики удержали перевес, выиграв и этот тайм со счетом 3:2. Голы провели дважды Тарасов и Воронин у ВВС, а в ворота москвичей — ленинградец Дмитриев и… москвич Тарасов.

Третий тайм прошел ровно и закончился вничью 1:1, причем в ворота ВВС шайба попала от двух клюшек, а в московские — от Хабарова. Лучшим игроком был А. Тарасов.

Несомненно, обе команды в ближайшем будущем явятся одними из сильнейших в стране: игроки физически сильны и смелы, быстры в движениях, и, самое главное, хотят хорошо играть.

Несколько слов о судействе. Судья А. Нейдритис (Рига) корректно и объективно судил, но он не всегда придерживался правил Всесоюзного комитета. Эти правила предусматривают вывод игроков с поля почти за все нарушения. Понятно, что в первой игре технических нарушений было очень много. Выводов же с поля почти не было. Например, правила разрешают игру телом, но ограничивают это рядом условий. В отчетном матче было много неправильностей в игре телом, но судья, видя, что игра вообще идет корректно, не фиксировал их, видимо считая это излишним. Думается, что мы с первых же игр должны добиваться, что бы все судьи четко придерживались правил, утвержденных комитетом.

ВВС (Москва) — Дом офицеров (Ленинград). 7:3 (3:0, 3:2, 1:1). Ленинград. 22 декабря. Стадион «Динамо». 1000 зрителей. Судья А. Нейдритис (Рига).