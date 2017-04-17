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17 апреля 2017, 13:58 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Зинэтула Билялетдинов подписал новый 2-летний контракт с ХК «Ак Барс»

МОСКВА, 17 апр — Р-Спорт. Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подписал контракт с клубом на два года, сообщил агентству «Р-Спорт» источник в компании «Татнефть».

<em>МОСКВА 17 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Главный тренер казанского Ак Барса Зинэтула Билялетдинов подписал контракт с клубом на два года сообщил агентству Р-Спорт источник в компании <span class=error>Татнефть</span>. Увеличить
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Билялетдинов с «Ак Барсом» дошел до финала Восточной конференции, где казанская команда уступила магнитогорскому «Металлургу» со счетом 0−4 в серии. Ранее агентству «Р-Спорт» стало известно, что Билялединова на посту главного тренера может заменить Дмитрий Квартальнов.

«В “Татнефти” действительно обсуждался (возможный) уход Билялетдинова с поста главного тренера, причем кандидатов на его место было больше, чем один Квартальнов. Однако в итоге в компании пришли к решению оставить Билялетдинова на посту главного тренера, продлив с ним контракт на 2 года», — сообщил источник агентства.

В «Ак Барсе» новость комментировать не стали, уточнив, что официальная информация по данному вопросу будет опубликована в ближайшее время.

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