Игрок «Металлурга» Кошечкин признан лучшим вратарем финала КХЛ
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин признан лучшим вратарем финальной серии
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
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В финальной серии до четырех побед Кубка Гагарина СКА победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4−1.
Виктор Антипин («Металлург») признан лучшим защитником финала, Евгений Дадонов (СКА) — лучшим нападающим.
Лучшим новичком стал защитник СКА Егор Рыков.
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