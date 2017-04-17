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17 апреля 2017, 13:36 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Игрок «Металлурга» Кошечкин признан лучшим вратарем финала КХЛ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин признан лучшим вратарем финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

<em>МОСКВА 17 апреля. /ТАСС/.</em> Голкипер магнитогорского Металлурга Василий <span class=error>Кошечкин</span> признан лучшим вратарем финальной серии <nobr>плей-офф</nobr> Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>). Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> лиги. Увеличить
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В финальной серии до четырех побед Кубка Гагарина СКА победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4−1.

Виктор Антипин («Металлург») признан лучшим защитником финала, Евгений Дадонов (СКА) — лучшим нападающим.

Лучшим новичком стал защитник СКА Егор Рыков.

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