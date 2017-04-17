Обзор дня: это и есть «самый интересный сезон»?

События мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Не знаю, какими критериями оперировал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, называя этот сезон самым интересным, но мы уже давно поняли, что он иначе понимает игру, да и вообще все то, чем ему приходится руководить. Он опять сообщил хоккейным журналистам, которые собрались на финале, что состоялось 870 матчей. Но не отметил, что в этом плей-офф не было ни одной семиматчевой серии, а количество серий, завершившихся со счетом — 4−0 превышает все разумные пределы. Нет, иногда счет 4−0 ничего не означает. Например, сейчас в НХЛ со счетом 3−0 в серии ведет «Сент-Луис», но во всех трех встречах такая напряженная игра, что ничего непонятно до сирены. И, кстати, «Сент-Луис» в турнирной таблице был ниже «дикарей». У нас за весь плей-офф только одна полноценная сенсация — «Локомотив» обыграл ЦСКА. Нет-нет, лиге нужны люди, которые все поменяют. Трехлетняя «стратегия» обернулась унылой повседневностью, и я с ужасом жду новой семилетней «стратегии».

ВТОРЫЕ.

«Металлург» отдал Кубок Гагарина, которым он владел с прошлого сезона и, признаться, шансов у них изначально было немного. Не потому, о чем вы сразу подумали. В этой команде все зависит от одной тройки, где по краям играют два возрастных хоккеиста, у которых просто не хватает сил на длинную дистанцию. Все чаще и чаще в турнире их закрывают, а на рекорды Сергея Мозякина не надо обращать внимания. В конце концов, если бы не было рекордов, а был Кубок, то это бы запомнилось сильней. Геннадий Величкин этим летом обязан начать строить другую команду, а то есть риск превратиться в «Ак Барс», который запоздал со сменой поколений и последствия переживает до сих пор. С другой стороны, хочется поздравить тренера Илью Воробьева, который в непростых условиях дважды подряд вышел в финал. А ведь что говорили после первой победы? Дескать, выскочка, все было на базе Майка Кинэна.

СРОКИ.

Только до 30 апреля и не часом позже будут приниматься заявки для участия в следующем сезоне КХЛ. И если кто-то не предоставит финансовые гарантии, то у него не будет возможности сделать это позже. Более того, эти бумаги будут тщательно изучаться, но, честно говоря, вся эта строгость показная. Раньше их тоже проверяли на правдивость, а потом выяснялось, что в «Сочи» зарплату платят два раза в год, у «Динамо» начинались серьезные сложности с финансированием, а какие-то клубы просто не соответствовали регламенту по пункту «пол зарплат». Выяснилось, что только позже, где-то после чемпионата мира, будут определены критерии, которым, конечно, не будут удовлетворять «Металлург» (Новокузнецк) и «Югра». Веселье же в том, что этих критериев сейчас нет, а было лишь желание лиги убрать два клуба. И тут будет очень интересно. Если критерии будут высокими, а клубы будут заставлять строго соответствовать им, то у нас может пропасть 5−7 команд, а не две. У кого-то ужасный стадион, кто-то не может обеспечить трансляции, а в Казани ужасный свет, из-за чего картинка с места тусклая, словно мы смотрим трансляцию 1994 года. Ждем окончания чемпионата мира и совета директоров. Там ожидаются сенсации.

ИЗМЕНЕНИЯ.

В КХЛ бы разобраться по поводу скрытой аренды — ужасной традиции нашего турнира. «Ак Барс» возвращает домой нападающего Артема Михеева, который провел сезон в Новокузнецке. Как это может быть? Если прошлым летом переход был совершен по всем правилам, то права на игрока принадлежат «Кузне», ведь Михееву всего 21 год, а его двусторонний контракт с «Металлургом» должен действовать еще год. Допустим, Михеев восходящая звезда, и Казани он обязательно нужен. Тогда пусть обнародуют сумму компенсации (деньги бы из оборота вообще надо убрать) или назовут имена хоккеистов, которые обязаны играть за «Металлург» в следующем сезоне. Лиге бы не стратегию на семь лет придумывать, а обозначить четкие критерии таких переходов, следить за подозрительными сделками и если не наказывать клубы рублем и очками, то просто не фиксировать переход документально. Порядка станет больше.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.

Крис ЛИ «Металлург» Мг.

Сорвался в решающем матче, не было прежней надежности.

Александр СЕМИН «Металлург» Мг.

Так и не смог засверкать ни в одном матче финала.

Ян КОВАРЖ «Металлург» Мг.

«Минус 2», нет очков, быстро завелся и ничего не сделал в атаке.