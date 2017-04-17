Обзор дня: это и есть «самый интересный сезон»?
В Магнитогорске завершилась финальная серия Кубка Гагарина, клубам КХЛ дана возможность за 13 дней предоставить заявки на участие в чемпионате, а «Ак Барс» забрал из Новокузнецка своего игрока.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
События мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Не знаю, какими критериями оперировал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, называя этот сезон самым интересным, но мы уже давно поняли, что он иначе понимает игру, да и вообще все то, чем ему приходится руководить. Он опять сообщил хоккейным журналистам, которые собрались на финале, что состоялось 870 матчей. Но не отметил, что в этом
ВТОРЫЕ.
«Металлург» отдал Кубок Гагарина, которым он владел с прошлого сезона и, признаться, шансов у них изначально было немного. Не потому, о чем вы сразу подумали. В этой команде все зависит от одной тройки, где по краям играют два возрастных хоккеиста, у которых просто не хватает сил на длинную дистанцию. Все чаще и чаще в турнире их закрывают, а на рекорды Сергея Мозякина не надо обращать внимания. В конце концов, если бы не было рекордов, а был Кубок, то это бы запомнилось сильней. Геннадий Величкин этим летом обязан начать строить другую команду, а то есть риск превратиться в «Ак Барс», который запоздал со сменой поколений и последствия переживает до сих пор. С другой стороны, хочется поздравить тренера Илью Воробьева, который в непростых условиях дважды подряд вышел в финал. А ведь что говорили после первой победы? Дескать, выскочка, все было на базе Майка Кинэна.
СРОКИ.
Только до 30 апреля и не часом позже будут приниматься заявки для участия в следующем сезоне КХЛ. И если
ИЗМЕНЕНИЯ.
В КХЛ бы разобраться по поводу скрытой аренды — ужасной традиции нашего турнира. «Ак Барс» возвращает домой нападающего Артема Михеева, который провел сезон в Новокузнецке. Как это может быть? Если прошлым летом переход был совершен по всем правилам, то права на игрока принадлежат «Кузне», ведь Михееву всего 21 год, а его двусторонний контракт с «Металлургом» должен действовать еще год. Допустим, Михеев восходящая звезда, и Казани он обязательно нужен. Тогда пусть обнародуют сумму компенсации (деньги бы из оборота вообще надо убрать) или назовут имена хоккеистов, которые обязаны играть за «Металлург» в следующем сезоне. Лиге бы не стратегию на семь лет придумывать, а обозначить четкие критерии таких переходов, следить за подозрительными сделками и если не наказывать клубы рублем и очками, то просто не фиксировать переход документально. Порядка станет больше.
ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.
Крис ЛИ «Металлург» Мг.
Сорвался в решающем матче, не было прежней надежности.
Александр СЕМИН «Металлург» Мг.
Так и не смог засверкать ни в одном матче финала.
Ян КОВАРЖ «Металлург» Мг.
«Минус 2», нет очков, быстро завелся и ничего не сделал в атаке.
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