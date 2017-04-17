Олег Знарок: Было много судейских решений в пользу «Магнитки». Надо разбираться!

Николай Прохоркин: Мои следующие цели — ЧМ и Олимпиада

Одним из первых в толпе появляется форвард Николай Прохоркин, который перед началом сезона пришел в СКА, а перед плей-офф призвал засунуть свои амбиции куда подальше. Все удалось, теперь Прохоркин — обладатель Кубка Гагарина.

— Очень тяжелый был пятый матч, все эмоции прошли. Есть некоторое опустошение. Хочется уже лечь спать.

— Понимаете, что это самое главное достижение в вашей карьере?

— Еще нет. Пока не было сил все обдумать. Да даже сил кричать и радоваться нет.

— Вы переходили в СКА для того, чтобы стать чемпионом. Цель достигнута?

— Одна из целей достигнута. Следующие две — чемпионат мира и Олимпиада. Будем брать все.

— Из НХЛ сейчас игроков не отпускают на Олимпиаду. Значит, остаетесь в СКА?

— Да, у меня еще контракт с петербургским СКА. Сейчас самая большая вероятность выиграть Олимпийские игры, поэтому точно остаюсь тут.

Олег Знарок: Сколько буду отдыхать? Да сколько жена даст

От Николая журналисты со всех ног бегут к главному тренеру СКА: бородатый Олег Знарок в Магнитогорске с прессой не разговаривал, а в «Пулково» все-таки ответил на вопросы, обнимаясь со своей женой.

— Серия была очень сложная. Мы играли с очень хорошей и мастеровитой командой. Но в пятом матче у меня было спокойно на душе.

— Чувствовали, что закончите серию в этом матче?

— Я ни одного кубка не брал дома. Поэтому надеялся, что возьмем его сейчас. Традиция продолжилась.

— К сожалению, много в этой серии говорили про судейство. Это отвлекало?

— Я всю серию молчал. Но надо разбираться. Было много неоднозначных решений в сторону «Магнитки». Обсуждать это я сейчас уже не хочу, это для слабых.

— Сколько даете себе дней отдохнуть перед подготовкой к ЧМ?

— Даже не знаю. Сколько жена даст, — улыбается и смотрит на супругу Знарок.

— Наших ребят из НХЛ не отпускают на Олимпиаду. Были готовы к этому?

— Да, у нас был план Б. Потихоньку будем все это решать, — договаривает тренер и бежит праздновать со всей командой.

Довольные, но очень уставшие игроки сказали главное: Павел Дацюк пока не знает, сыграет ли на чемпионате мира, Сергей Плотников очень рад, что вернулся в КХЛ, а Вадим Шипачев.