Олег Знарок: Было много судейских решений в пользу «Магнитки». Надо разбираться!
Корреспондент «Советского спорта» в аэропорту встретил СКА с Кубком Гагарина и пообщался с Олегом Знарком и его хоккеистами.
Николай Прохоркин: Мои следующие цели — ЧМ и Олимпиада
Одним из первых в толпе появляется форвард Николай Прохоркин, который перед началом сезона пришел в СКА, а перед
— Очень тяжелый был пятый матч, все эмоции прошли. Есть некоторое опустошение. Хочется уже лечь спать.
— Понимаете, что это самое главное достижение в вашей карьере?
— Еще нет. Пока не было сил все обдумать. Да даже сил кричать и радоваться нет.
— Вы переходили в СКА для того, чтобы стать чемпионом. Цель достигнута?
— Одна из целей достигнута. Следующие две — чемпионат мира и Олимпиада. Будем брать все.
— Из НХЛ сейчас игроков не отпускают на Олимпиаду. Значит, остаетесь в СКА?
— Да, у меня еще контракт с петербургским СКА. Сейчас самая большая вероятность выиграть Олимпийские игры, поэтому точно остаюсь тут.
Олег Знарок: Сколько буду отдыхать? Да сколько жена даст
От Николая журналисты со всех ног бегут к главному тренеру СКА: бородатый Олег Знарок в Магнитогорске с прессой не разговаривал, а в «Пулково»
— Серия была очень сложная. Мы играли с очень хорошей и мастеровитой командой. Но в пятом матче у меня было спокойно на душе.
— Чувствовали, что закончите серию в этом матче?
— Я ни одного кубка не брал дома. Поэтому надеялся, что возьмем его сейчас. Традиция продолжилась.
— К сожалению, много в этой серии говорили про судейство. Это отвлекало?
— Я всю серию молчал. Но надо разбираться. Было много неоднозначных решений в сторону «Магнитки». Обсуждать это я сейчас уже не хочу, это для слабых.
— Сколько даете себе дней отдохнуть перед подготовкой к ЧМ?
— Даже не знаю. Сколько жена даст, — улыбается и смотрит на супругу Знарок.
— Наших ребят из НХЛ не отпускают на Олимпиаду. Были готовы к этому?
— Да, у нас был план Б. Потихоньку будем все это решать, — договаривает тренер и бежит праздновать со всей командой.
Довольные, но очень уставшие игроки сказали главное: Павел Дацюк пока не знает, сыграет ли на чемпионате мира, Сергей Плотников очень рад, что вернулся в КХЛ, а Вадим Шипачев.
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