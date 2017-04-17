Сезон без эмоций: СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча

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«Базовый» — написано на заборе.

Еще летом большинство прогнозов на стартующий сезон-2016/17 сводились к тому, что главным претендентом на победу, как в регулярном чемпионате, так и в Кубке Гагарина является петербургский СКА. Команду возглавил главный тренер сборной России Олег Знарок, а ее состав пополнил двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк, вернулся Виктор Тихонов, пришло усиление в виде Сергея Плотникова, Николая Прохоркина и Александра Хохлачева, которые в теории рассматривались как кандидаты в сборную Россию. Ожидаемо за армейцами закрепилось прозвище «Базовый клуб сборной».

В течение сезона этот термин опровергался как на словах, так и на деле. «СКА — базовый клуб сборной? Да кто сказал, что он базовый-то? На заборе тоже много что написано», — резко, в фирменном стиле отвечал журналистам Знарок. Словно в подтверждение, на этапы Евротура в национальную команду приглашалось не так много игроков из СКА: московский ЦСКА и даже новосибирская «Сибирь» зачастую были представлены в сборной богаче.

Тем не менее, преимущество СКА с самого старта чемпионата КХЛ было неоспоримо. К 1 ноября СКА с отрывом лидировал в турнирной таблице, набрав 67 очков из 81 возможного и с разницей шайб 118:43. Кризис в игре армейцев наступил лишь на стыке декабря и января, когда команда допустила рекордную для клуба серию поражений в КХЛ из четырех подряд матчей. А поражения от финского «Йокерита», нижегородского «Торпедо», магнитогорского «Металлурга» и московского «Спартака» на дальнейшей дистанции стоили питербуржцам первого места — их по очкам догнал ЦСКА, победивший в чемпионате по дополнительным показателям.

«Рад, что все так сложилось, — говорил журналистам Игорь Есмантович, который по ходу сезона стал президентом ЦСКА. — Но никакой эйфории у нас нет. Нужно понимать, что Кубок континента имени Виктора Васильевича Тихонова — это очень важно, потому что все понимают, что этот человек сделал для ЦСКА и всей страны. Суеверие — не то слово, которое подходит в сложившейся ситуации, когда победитель “регулярки” не может выиграть Кубок Гагарина. Плей-офф будет интересный, команды в этом году подравнялись».

Функционеры завели разговоры о снижении «потолка», лигу могут покинуть «Медвешчак», «Югра» и «Кузня».

Тем не менее, «суеверие» оправдалось и в минувшем сезоне КХЛ. ЦСКА даже не дошел до финала конференции, где играл последние годы. После уверенной победы над финским «Йокеритом» (4−0) во втором раунде армейцы попали на ярославский «Локомотив» и проиграли по итогам шести матчей. «Тренеру в хоккейном клубе всегда нужно быть готовым к отставке. Если посчитают нужным, если посчитают, что плохо работают — это дело такое…», — говорил после шестой игры главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов. Пять дней спустя ЦСКА объявил о расставании с ним.

Для СКА, напротив, серия с «Локомотивом» выдалась необычайно легкой, если судить по счету. Для выхода в финал Кубка Гагарина армейцам хватило всего четырех матчей. В каждой игре «Локомотив» цеплялся за результат, иногда вел в счете, но все заканчивалось одним и тем же — победой СКА. Президент «Локомотива» Юрий Яковлев в интервью «Р-Спорт» после серии намекнул, что из-за разницы в бюджете условия двух команд несопоставимы.

«Мы, как и раньше, остаемся противниками того, чтобы увеличивать зарплатный бюджет, и будем твердо стремиться к его сокращению, — говорил он. — Как бы ни было тяжело формировать команду на следующий сезон, но мы не превысим потолок зарплат, установленный КХЛ. Хотя сам факт потолка является символическим, и вопрос по нему требует серьезного обсуждения хоккейным сообществом». Напомним, что сейчас «потолок зарплат» в КХЛ «мягкий»: то есть в случае превышения клуб лишь платит «налог на роскошь».

«Вы знаете, что в НХЛ тоже клубы отличаются: там есть богатые клубы, менее богатые, не очень богатые, но там есть потолок зарплат, — заявил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. — Мое личное мнение, что и в КХЛ потолок зарплат нужно снижать, потому что у нас есть очень богатые клубы, а есть клубы, где месяцами задержки зарплат. Есть клубы, кто берет лучших игроков, а есть клубы, кто довольствуется тем, что есть. Так мы ничего не добьемся. Это мое личное мнение, а решать КХЛ, они — самостоятельная организация. КХЛ это же, в принципе, бизнес-проект. Но в будущем финансовые ресурсы клубов в КХЛ должны быть если не равными, то приближенными».

Вместе с разговорами о «потолке», поднимались вопросы и о клубах, которые с трудом выполняют или вообще не выполняют требований, предъявляемых лигой. Ближе к концу сезона появились новости о возможном уходе из КХЛ в следующем сезоне новокузнецкого «Металлурга» и ханты-мансийской «Югры». Кроме того, с вероятностью 99% лигу покинет хорватский «Медвешчак», решивший вернуться в Австрийскую хоккейную лигу (EBEL). Разговоров о том, что кто-то заменит эти клубы, не было.

«Варианты дальнейшего развития лиги мы сейчас моделируем в новой долговременной стратегии развития КХЛ. Она учитывает различные сценарии, в том числе оптимальное количество клубов с учетом спортивного принципа, — заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в интервью агентству “Р-Спорт” в ноябре. — Может быть рассмотрен вопрос об оптимизации числа клубов-участников чемпионата. Я допускаю возможное сокращение лиги, если совет директоров КХЛ примет подобное решение».

«Судейский» финал.

В целом в розыгрыше плей-офф сразу 11 серий завершились со счетом 4−0 или 4−1. Ни в одном из противостояний не потребовалось всех семи матчей, что было зафиксировано впервые за все девять сезонов КХЛ. «Победа СКА заслуженная, но могли бы справиться и без (помощи) судейства, — говорил после заключительной игры вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович. — Сезон в целом хороший, достаточно конкурентный, хотя победа СКА предсказывалась с самого начала. Они забрали игроков из разных клубов, плюс в концовке судьи им благоволили».

Судейская тема стала основной по ходу финальной серии «Магнитки» и СКА. Наиболее громким стал скандал после четвертого матча, когда микрофоны уловили две фразы действующих лиц: Даниса Зарипова, который после своего удаления назвал происходящее действие «балетом», а также главного тренера «Магнитки» Илью Воробьева, в том же моменте попросившего судей сразу вручить Кубок Гагарина СКА.

«Много излишней информации у нас по поводу судейства в КХЛ, это несправедливо, — негодовал председатель совет директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко. — Если вы прочитаете интервью (главы Международной федерации хоккея Рене) Фазеля, то увидите, он совершенно логично объясняет: наше отношение к судейству находится на очень низкой культуре, и в этом самая главная проблема. Да, судьи делают ошибки. Мы все хотим видеть красивый хоккей и честную игру. В КХЛ нет коррумпированного судейства, как это было когда-то в прошлом в российском хоккее. Могу точно это сказать».

В итоге самым упорным матчем в противостоянии стала третья игра, которая протянулась до второго овертайма. В нем отличился Евгений Дадонов, который не понаслышке знает о затяжных играх — он принимал участие в самой длинной игре в истории КХЛ между уже несуществующими клубами — донецким «Донбассом» и пражским «Львом». Победа в этом матче позволила СКА захватить преимущество, которое команда Олега Знарка уже не растеряла.

Хоккейный мир потерял Петрова и Гимаева.

Одним из ярких эпизодов сезона стало вступление в лигу клуба «Куньлунь» из Пекина, возглавляемого известным в России специалистом Владимиром Юрзиновым-младшим. С клубом было связано несколько курьезов, а его игры в Пекине и Шанхае посещало не очень много зрителей. Тем не менее, главным итогом выступления команды стало попадание в плей-офф, где китайцы сумели «зацепить» игру у «Магнитки». Тем не менее, Юрзинов покинул клуб, а его место занял Майк Кинэн.

Еще одно из главных событий сезона — выход в плей-офф подмосковного «Витязя», который ранее в КХЛ не участвовал в играх на вылет. Некогда «бойцовский клуб» из Подмосковья три года подряд ставил задачу попасть в восьмерку, и с третьей попытки это все-таки сделал. Во многом благодаря «десятой молодости» 37-летнего Максима Афиногенова (47 очков в «регулярке»), а также связке Алексея Копейкина и Миро Аалтонена (95 очков на двоих).

На протяжении шести месяцев регулярного чемпионата все внимание на себя привычно стягивал капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, переписавший ряд рекордов. Набравший 85 (48+37) очков форвард вышел на первое место в списке лучших снайперов отечественных чемпионатов, стал лучшим бомбардиром и снайпером в истории «Магнитки», побил рекорд КХЛ и чемпионатов России по количеству очков и заброшенных шайб за один сезон.

Однако в финале Мозякин и Данис Зарипов вытащить команду не смогли. «Команда билась. Но, видимо, не хватило лидерам команды, Мозякину и Зарипову, чисто физически. Зарипов в концовке пятого матча имел три стопроцентных момента», — заявил Владислав Третьяк. В итоге самым ценным игроком плей-офф был признан вратарь «Магнитки» Василий Кошечкин. Это второй случай в истории КХЛ, когда приз MVP получает игрок из проигравшей финал команды.

По ходу прошедшего сезона хоккейный мир понес несколько сокрушительных потерь. В последний день зимы, 28 февраля на 70-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Владимир Петров. Меньше чем через месяц, 18 марта, скончался заслуженный тренер России, многократный чемпион СССР, известный телекомментатор Сергей Гимаев. Прощание с легендами проходили в ЛД ЦСКА. Петрова похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, Гимаева — на Новолужинском кладбище в Химках.