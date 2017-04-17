Сезон без эмоций: СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча
МОСКВА, 17 апр —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Петербургский СКА в воскресенье стал победителем Кубка Гагарина, пополнив ряды двукратных обладателей трофея. В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4−1 (5:4, 1:3, 2:1 2ОТ, 3:2, 5:3). По ходу плей-офф СКА проиграл своим соперникам только два матча из 18, впервые в клубной истории завоевав звание чемпиона России.
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«Базовый» — написано на заборе.
Еще летом большинство прогнозов на стартующий сезон-2016/17 сводились к тому, что главным претендентом на победу, как в регулярном чемпионате, так и в Кубке Гагарина является петербургский СКА. Команду возглавил главный тренер сборной России Олег Знарок, а ее состав пополнил двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк, вернулся Виктор Тихонов, пришло усиление в виде Сергея Плотникова, Николая Прохоркина и Александра Хохлачева, которые в теории рассматривались как кандидаты в сборную Россию. Ожидаемо за армейцами закрепилось прозвище «Базовый клуб сборной».
В течение сезона этот термин опровергался как на словах, так и на деле. «СКА — базовый клуб сборной? Да кто сказал, что он
Тем не менее, преимущество СКА с самого старта чемпионата КХЛ было неоспоримо. К 1 ноября СКА с отрывом лидировал в турнирной таблице, набрав 67 очков из 81 возможного и с разницей шайб 118:43. Кризис в игре армейцев наступил лишь на стыке декабря и января, когда команда допустила рекордную для клуба серию поражений в КХЛ из четырех подряд матчей. А поражения от финского «Йокерита», нижегородского «Торпедо», магнитогорского «Металлурга» и московского «Спартака» на дальнейшей дистанции стоили питербуржцам первого места — их по очкам догнал ЦСКА, победивший в чемпионате по дополнительным показателям.
«Рад, что все так сложилось, — говорил журналистам Игорь Есмантович, который по ходу сезона стал президентом ЦСКА. — Но никакой эйфории у нас нет. Нужно понимать, что Кубок континента имени Виктора Васильевича Тихонова — это очень важно, потому что все понимают, что этот человек сделал для ЦСКА и всей страны. Суеверие — не то слово, которое подходит в сложившейся ситуации, когда победитель “регулярки” не может выиграть Кубок Гагарина.
Функционеры завели разговоры о снижении «потолка», лигу могут покинуть «Медвешчак», «Югра» и «Кузня».
Тем не менее, «суеверие» оправдалось и в минувшем сезоне КХЛ. ЦСКА даже не дошел до финала конференции, где играл последние годы. После уверенной победы над финским «Йокеритом» (4−0) во втором раунде армейцы попали на ярославский «Локомотив» и проиграли по итогам шести матчей. «Тренеру в хоккейном клубе всегда нужно быть готовым к отставке. Если посчитают нужным, если посчитают, что плохо работают — это дело такое…», — говорил после шестой игры главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов. Пять дней спустя ЦСКА объявил о расставании с ним.
Для СКА, напротив, серия с «Локомотивом» выдалась необычайно легкой, если судить по счету. Для выхода в финал Кубка Гагарина армейцам хватило всего четырех матчей. В каждой игре «Локомотив» цеплялся за результат, иногда вел в счете, но все заканчивалось одним и тем же — победой СКА. Президент «Локомотива» Юрий Яковлев в интервью «Р-Спорт» после серии намекнул, что
«Мы, как и раньше, остаемся противниками того, чтобы увеличивать зарплатный бюджет, и будем твердо стремиться к его сокращению, — говорил он. — Как бы ни было тяжело формировать команду на следующий сезон, но мы не превысим потолок зарплат, установленный КХЛ. Хотя сам факт потолка является символическим, и вопрос по нему требует серьезного обсуждения хоккейным сообществом». Напомним, что сейчас «потолок зарплат» в КХЛ «мягкий»: то есть в случае превышения клуб лишь платит «налог на роскошь».
«Вы знаете, что в НХЛ тоже клубы отличаются: там есть богатые клубы, менее богатые, не очень богатые, но там есть потолок зарплат, — заявил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. — Мое личное мнение, что и в КХЛ потолок зарплат нужно снижать, потому что у нас есть очень богатые клубы, а есть клубы, где месяцами задержки зарплат. Есть клубы, кто берет лучших игроков, а есть клубы, кто довольствуется тем, что есть. Так мы ничего не добьемся. Это мое личное мнение, а решать КХЛ, они — самостоятельная организация. КХЛ это же, в принципе,
Вместе с разговорами о «потолке», поднимались вопросы и о клубах, которые с трудом выполняют или вообще не выполняют требований, предъявляемых лигой. Ближе к концу сезона появились новости о возможном уходе из КХЛ в следующем сезоне новокузнецкого «Металлурга» и
«Варианты дальнейшего развития лиги мы сейчас моделируем в новой долговременной стратегии развития КХЛ. Она учитывает различные сценарии, в том числе оптимальное количество клубов с учетом спортивного принципа, — заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в интервью агентству “Р-Спорт” в ноябре. — Может быть рассмотрен вопрос об оптимизации числа
«Судейский» финал.
В целом в розыгрыше
Судейская тема стала основной по ходу финальной серии «Магнитки» и СКА. Наиболее громким стал скандал после четвертого матча, когда микрофоны уловили две фразы действующих лиц: Даниса Зарипова, который после своего удаления назвал происходящее действие «балетом», а также главного тренера «Магнитки» Илью Воробьева, в том же моменте попросившего судей сразу вручить Кубок Гагарина СКА.
«Много излишней информации у нас по поводу судейства в КХЛ, это несправедливо, — негодовал председатель совет директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко. — Если вы прочитаете интервью (главы Международной федерации хоккея Рене) Фазеля, то увидите, он совершенно логично объясняет: наше отношение к судейству находится на очень низкой культуре, и в этом самая главная проблема. Да, судьи делают ошибки. Мы все хотим видеть красивый хоккей и честную игру. В КХЛ нет коррумпированного судейства, как это было
В итоге самым упорным матчем в противостоянии стала третья игра, которая протянулась до второго овертайма. В нем отличился Евгений Дадонов, который не понаслышке знает о затяжных играх — он принимал участие в самой длинной игре в истории КХЛ между уже несуществующими клубами — донецким «Донбассом» и пражским «Львом». Победа в этом матче позволила СКА захватить преимущество, которое команда Олега Знарка уже не растеряла.
Хоккейный мир потерял Петрова и Гимаева.
Одним из ярких эпизодов сезона стало вступление в лигу клуба «Куньлунь» из Пекина, возглавляемого известным в России специалистом Владимиром
Еще одно из главных событий сезона — выход в
На протяжении шести месяцев регулярного чемпионата все внимание на себя привычно стягивал капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, переписавший ряд рекордов. Набравший 85 (48+37) очков форвард вышел на первое место в списке лучших снайперов отечественных чемпионатов, стал лучшим бомбардиром и снайпером в истории «Магнитки», побил рекорд КХЛ и чемпионатов России по количеству очков и заброшенных шайб за один сезон.
Однако в финале Мозякин и Данис Зарипов вытащить команду не смогли. «Команда билась. Но, видимо, не хватило лидерам команды, Мозякину и Зарипову, чисто физически. Зарипов в концовке пятого матча имел три стопроцентных момента», — заявил Владислав Третьяк. В итоге самым ценным игроком
По ходу прошедшего сезона хоккейный мир понес несколько сокрушительных потерь. В последний день зимы, 28 февраля на 70-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Владимир Петров. Меньше чем через месяц, 18 марта, скончался заслуженный тренер России, многократный чемпион СССР, известный телекомментатор Сергей Гимаев. Прощание с легендами проходили в ЛД ЦСКА. Петрова похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, Гимаева — на Новолужинском кладбище в Химках.
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