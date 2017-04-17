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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29450493/
17 апреля 2017, 9:35 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист СКА Херсли еще не начинал переговоры с клубом о новом контракте

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 17 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник СКА Патрик Херсли еще не начинал переговоры с санкт-петербургской командой по поводу возможного продления контракта. Об этом он рассказал ТАСС.

В составе армейцев защитник в воскресенье стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России. Увеличить
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Швед перешел в СКА из «Локомотива» в октябре 2016 года, его контракт с петербуржцами истекает. В плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 16 матчах шведский защитник набрал 18 очков (6+12).

«У меня нет еще решения, и пока я ни с кем не говорил на эту тему», — сказал 30-летний Херсли.

В составе армейцев он в воскресенье стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России.

«СКА — это невероятная команда, я рад быть частью ее. У меня был шанс сыграть много, тренер верил в меня. Я играю с невероятными партнерами и отличными хоккеистами», — отметил он.

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