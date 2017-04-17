«Металлург» Александра Семина проиграл в финале Кубка Гагарина
Магнитогорская команда уступила СКА в серии со счетом 1:4.
Магнитогорский «Металлург» уступил СКА из
Первый матч в финале остался за СКА (5:4), однако «Металлургу» удалось выровнять положение, победив во второй игре (3:1). Три последующие встречи остались за
В составе «Металлурга»
Для СКА Кубок Гагарина стал вторым в истории КХЛ. Ранее петербургская команда, которую возглавляет главный тренер сборной России Олег Знарок, выигрывала трофей в сезоне 2014−2015 годов. Примечательно, что тогда финальная серия против казанского «Ак Барса» также завершилась со счетом 4:1.
Бронзовым призером Континентальной хоккейной лиги стал ярославский «Локомотив». «Железнодорожники», как и «Ак Барс», проиграли в полуфинале Кубка Гагарина, однако обошли казанцев за счет более высокого места в регулярном чемпионате.
Добавим, в ближайшем будущем КХЛ может расшириться благодаря красноярскому «Соколу». Не исключено, что «крылатые» подадут заявку на участие в сильнейшей лиге Европы после ввода в эксплуатацию «Платинум-Арены», который намечен на конец этого года.
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