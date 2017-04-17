«Металлург» Александра Семина проиграл в финале Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» уступил СКА из Санкт-Петербурга в финальной серии Кубка Гагарина — главного трофея Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда из Челябинской области проиграла серию со счетом 1:4, завоевав серебряные медали.

Первый матч в финале остался за СКА (5:4), однако «Металлургу» удалось выровнять положение, победив во второй игре (3:1). Три последующие встречи остались за Санкт-Петербургом — 2:1ОТ, 3:2 и 5:3.

В составе «Металлурга» вице-чемпионом КХЛ стал уроженец Красноярска Александр Семин. Однако хоккеист не смог отметиться результативными действиями в финальной серии, «отличившись» лишь тремя двухминутными удалениями. «РИА Новости» отмечает, что Семин стал худшим игроком «Магнитки» в плей-офф — звездный форвард не забивает более 20 матчей кряду и имеет отрицательный показатель полезности.

Для СКА Кубок Гагарина стал вторым в истории КХЛ. Ранее петербургская команда, которую возглавляет главный тренер сборной России Олег Знарок, выигрывала трофей в сезоне 2014−2015 годов. Примечательно, что тогда финальная серия против казанского «Ак Барса» также завершилась со счетом 4:1.

Бронзовым призером Континентальной хоккейной лиги стал ярославский «Локомотив». «Железнодорожники», как и «Ак Барс», проиграли в полуфинале Кубка Гагарина, однако обошли казанцев за счет более высокого места в регулярном чемпионате.

Добавим, в ближайшем будущем КХЛ может расшириться благодаря красноярскому «Соколу». Не исключено, что «крылатые» подадут заявку на участие в сильнейшей лиге Европы после ввода в эксплуатацию «Платинум-Арены», который намечен на конец этого года.