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17 апреля 2017, 1:26 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Знарок: Всю серию молчал, но было много неоднозначных решений в пользу соперника

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу в Кубке Гагарина над магнитогорским «Металлургом».

Болельщик Металлурга перед началом финала плей-офф Кубка Гагарина между ХК Металлург (Магнитогорск) и ХК СКА (Санкт-Петербург). Увеличить
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© РИА "Новости"

«Серия была сложной, я горжусь командой. Сегодня, кстати, у меня было спокойно на душе. Просто я, наверное, ни одного кубка не брал дома, поэтому надеялся, что мы сегодня его возьмём. Даже при 0:2 ничего не дрогнуло. Всю серию говорили о судействе? Это всё ерунда, я всю серию молчал, но там надо разбираться, потому что было много неоднозначных решений в пользу “Магнитки”. Я даже обсуждать это не хочу, это для слабых. Сколько дней дам себе отдохнуть и отпраздновать перед чемпионатом мира? Сколько жена даст, столько и отдохну. Готовы ли были к тому, что наших ребят из НХЛ не отпустят на Олимпиаду? У нас был план “В”, сейчас будем это всё решать», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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