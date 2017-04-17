Знарок: Всю серию молчал, но было много неоднозначных решений в пользу соперника

«Серия была сложной, я горжусь командой. Сегодня, кстати, у меня было спокойно на душе. Просто я, наверное, ни одного кубка не брал дома, поэтому надеялся, что мы сегодня его возьмём. Даже при 0:2 ничего не дрогнуло. Всю серию говорили о судействе? Это всё ерунда, я всю серию молчал, но там надо разбираться, потому что было много неоднозначных решений в пользу “Магнитки”. Я даже обсуждать это не хочу, это для слабых. Сколько дней дам себе отдохнуть и отпраздновать перед чемпионатом мира? Сколько жена даст, столько и отдохну. Готовы ли были к тому, что наших ребят из НХЛ не отпустят на Олимпиаду? У нас был план “В”, сейчас будем это всё решать», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.