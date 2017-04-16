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16 апреля 2017, 21:53 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Бадюков: СКА — фаворит на все времена, это наша действительность

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков выразил мнение, что победа СКА в Кубке Гагарина абсолютно заслуженна, а также что многие матчи в плей-офф «армейцы» вытаскивали за счёт характера.

Болельщик Металлурга перед началом финала плей-офф Кубка Гагарина между ХК Металлург (Магнитогорск) и ХК СКА (Санкт-Петербург). Увеличить
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© РИА "Новости"

«Конечно, СКА заслужил победу. Клуб был фаворитом благодаря приходу Дацюка, приглашению игроков, которые в будущем будут привлекаться в сборную, таких как Зуб. Летом уже было понятно, что перед “армейцами” стоят самые высокие задачи. Подразумевалось, что СКА будет считаться базовым клубом сборной, плюс ЦСКА. СКА в этом сезоне показал, что он фаворит на все времена. Как бы это не хотел кто-то, но это наша действительность. Другой вопрос, что надо было понимать: если бы СКА проиграл “Магнитке”, то это была бы другая история. Многие задались бы вопросом, почему базовый клуб проигрывает далеко не молодым игрокам. Произошло то, что должно было случиться. Более глубокий состав Знарка одержал победу. В этом плей-офф было достаточно моментов, когда СКА играл очень аккуратно, с уважением к сопернику. Это говорит о том, что чемпионат сильный. Многие матчи “армейцы” вытаскивали за счёт характера и игры от обороны», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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