Бадюков: СКА — фаворит на все времена, это наша действительность
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков выразил мнение, что победа СКА в Кубке Гагарина абсолютно заслуженна, а также что многие матчи в
плей-офф «армейцы» вытаскивали за счёт характера.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Конечно, СКА заслужил победу. Клуб был фаворитом благодаря приходу Дацюка, приглашению игроков, которые в будущем будут привлекаться в сборную, таких как Зуб. Летом уже было понятно, что перед “армейцами” стоят самые высокие задачи. Подразумевалось, что СКА будет считаться базовым клубом сборной, плюс ЦСКА. СКА в этом сезоне показал, что он фаворит на все времена. Как бы это не хотел
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