Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29447317/
16 апреля 2017, 20:58 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Тимченко: Совет директоров КХЛ может обсудить снижение потолка зарплат

МАГНИТОГОРСК /Челябинская обл./, 16 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может обсудить на ближайшем заседании вопрос о снижении потолка зарплат хоккеистов в лиге. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.

Болельщик Металлурга перед началом финала плей-офф Кубка Гагарина между ХК Металлург (Магнитогорск) и ХК СКА (Санкт-Петербург). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что лига должна понизить потолок зарплат для развития хоккея.

«Это серьезный вопрос, думаю, это надо обсуждать не сейчас. Мы должны обсудить это на совете директоров и принять решение», — сказал Тимченко.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
16 апреля

Тимченко: ХК СКА попытается сохранить в составе Ковальчука, Дадонова и Шипачева

"Манчестер Юнайтед" победил "Челси" в матче чемпионата Англии

"Арсенал" вдесятером крупно уступил "Локомотиву" в матче чемпионата России