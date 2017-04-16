Тимченко: Совет директоров КХЛ может обсудить снижение потолка зарплат
МАГНИТОГОРСК /Челябинская обл./, 16 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может обсудить на ближайшем заседании вопрос о снижении потолка зарплат хоккеистов в лиге. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.
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Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что лига должна понизить потолок зарплат для развития хоккея.
«Это серьезный вопрос, думаю, это надо обсуждать не сейчас. Мы должны обсудить это на совете директоров и принять решение», — сказал Тимченко.
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