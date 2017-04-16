Борис Михайлов: После игры в Питере я перестал смотреть хоккей

— Я сегодняшний матч не смотрел. После последней игры в Питере у меня больше нет желания смотреть хоккей в этой финальной серии.

Есть очень, очень много вопросов, как профессиональных, так и этических — к руководителям КХЛ и ФХР. Пусть они разбираются, по какому пути идти дальше. Организаторы этого соревнования должны высказать свое мнение о том, как всё происходило, и что их волнует. Интересно ли им развитие нашего хоккея в целом. КХЛ — не самостоятельная организация. Ей дали право на эту самостоятельность. Лига должна отвечать вместе с ФХР за развитие российского хоккея. У меня много к ним вопросов, на которые они, наверное, не смогут мне ответить. Что для них главное — Кубок Гагарина или будущее нашего хоккея?