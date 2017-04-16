Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29447233/
16 апреля 2017, 20:43 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Борис Михайлов: После игры в Питере я перестал смотреть хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал «Советскому спорту», что у него не было желания смотреть хоккей финальной серии Кубка Гагарина.

Болельщик Металлурга перед началом финала плей-офф Кубка Гагарина между ХК Металлург (Магнитогорск) и ХК СКА (Санкт-Петербург). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

— Я сегодняшний матч не смотрел. После последней игры в Питере у меня больше нет желания смотреть хоккей в этой финальной серии.

Есть очень, очень много вопросов, как профессиональных, так и этических — к руководителям КХЛ и ФХР. Пусть они разбираются, по какому пути идти дальше. Организаторы этого соревнования должны высказать свое мнение о том, как всё происходило, и что их волнует. Интересно ли им развитие нашего хоккея в целом. КХЛ — не самостоятельная организация. Ей дали право на эту самостоятельность. Лига должна отвечать вместе с ФХР за развитие российского хоккея. У меня много к ним вопросов, на которые они, наверное, не смогут мне ответить. Что для них главное — Кубок Гагарина или будущее нашего хоккея?

16.04.2017 15:00 Зрители 7500 Плей-офф: Финал "Арена Металлург"
Металлург Мг 3:5 СКА
(1:0, 1:3, 1:2)
Главные тренеры
Илья Воробьев Олег Знарок
Вратари
Василий Кошечкин 58:12 (В. Кошечкин 58:54-58:59) Микко Коскинен
1-й период
08:49 Оскар Осала (Т. Сантала, Я. Хабаров)
14:35 Томми Сантала
16:58 Евгений Тимкин
Николай Прохоркин 16:58
2-й период
23:56 Виктор Антипин (Ян Коварж)
26:34 Данис Зарипов
Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев) 27:00
Александр Барабанов (И. Ковальчук) 29:23
34:29 Ян Коварж
Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев) 34:29
Динар Хафизуллин 34:29
3-й период
Илья Ковальчук (П. Херсли) 40:09
40:55 Ярослав Косов
Илья Каблуков 45:12
50:38 Александр Семин
Сергей Плотников (Н. Прохоркин) п.в. 58:54
Статистика
10 Штрафное время 6
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Главный арбитр КХЛ: Судьи финальной серии Кубка Гагарина смогли справиться с давлением

Главный арбитр КХЛ: Судьи финальной серии Кубка Гагарина смогли справиться с давлением

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Разговоры о низком качестве судейства не сказались на работе арбитров финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный арбитр лиги Алексей Анисимов.
Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Столько не получает даже Роналду! 860 тысяч рублей в минуту для Погребняка

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)