Вячеслав Быков: СКА был выше по классу

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— Все матчи получились «от ножа», — заявил Быков. — Не скажу, что для СКА это была легкая прогулка. В решающем матче «Металлургу» не хватило свежести. Это говорит о хорошей физической подготовке соперника. В СКА действительно собраны мастера высокого уровня. По классу они были выше. Петербуржцы изучили противника, владели инициативой во всех матчах и просто не оставили шансов сопернику.

— Победа СКА полезна для нашего хоккея?

— Их выступление в регулярном чемпионате и в Кубке Гагарина может научить многому. Мне было интересно за ними наблюдать. Лавка у СКА достаточно большая, чтобы варьировать состав. Все четыре звена работали и добивались результата, а Коскинен и Шестеркин очень здорово провели эту серию. Вы играете так, как позволяет соперник. Можно стараться выступить лучше, но у «Металлурга» не получилось. Отсутствие семиматчевых серий в плей-офф у СКА — заслуга всей команды из Санкт-Петербурга.

— Чемпионство базового клуба полезно для сборной?

— Это должно принести свои плоды. Игра под руководством тренера сборной и бок о бок с кандидатами и на чемпионат мира, и на Олимпиаду очень полезна для молодых хоккеистов.

— Чего не хватило «Металлургу» в финальной серии?

— От «Магнитки» ждал большего. У них очень сильный и сбалансированный состав, где помимо первой уникальной тройки есть очень талантливые исполнители — Александр Семин, два финна Осала и Сантала, есть игроки для реализации большинства и нейтрализации меньшинства, очень хороший вратарь.

— Каковы причины безголевой серии Мозякина и Зарипова в финале?

— На них пришлась очень серьезная нагрузка, порой они нарывались на две пятерки. Не хватило поддержки от других исполнителей «Магнитки». Поэтому и СКА было проще их прикрыть, хотя они нейтрализовывали и других. Армейцы навязали «Металлургу» свою волю и додавили его.

— Как оцените выступление Василия Кошечкина, признанного MVP нынешнего Кубка Гагарина?

— Во многих случаях он действовал великолепно. Случались огрехи, когда он пропустил шайбу из средней зоны, но все спортсмены имеют право на ошибку. Василий действительно мощный вратарь — он очень хорошо провел весь плей-офф.

— Много ли увидели ошибок арбитров, повлиявших на ход матчей?

— Соглашусь со словами президента ИИХФ Рене Фазеля о том, что надо беречь судей и помогать им. Как бы мы ни старались найти огрехи, но человеческий фактор существует и в их профессии. Для арбитров было непросто работать в нынешнем Кубке Гагарина, но справились они достойно. Наш судейский корпус ничем не хуже, чем в других странах.

— Могут ли отличаться стандарты судейства в регулярном сезоне и плей-офф?

— Правила одни. Трактовать их нужно одинаково и в регулярке, и в кубковых матчах. Никакие основания и аргументы не должны на это влиять.

— Какой СКА сильнее — ваш или нынешний?

— Если обе команды с разницей в два года завоевали Кубок Гагарина, обе были достаточно сильны, чтобы выполнить поставленные задачи. Сравнивать их нельзя, как и любых других хоккеистов и чемпионов из разных поколений. Главное — дойти до вершины пьедестала.

— Стоит ли Шипачеву и Дадонову уезжать в НХЛ?

— Мы не вправе запрещать человеку стремиться к мечте. Эти ребята очень техничные, и в НХЛ умеют защищать своих «артистов». Думаю, что их качеств и мастерства достаточно, чтобы заявить о себе, как Панарин. Им придется серьезно подумать и взвесить решение, тем более что меньше года осталось до Олимпиады, где они могут привести команду к золоту. Такое нечасто удается в карьере.