Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29447175/
16 апреля 2017, 20:30 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Илья Ковальчук: Я настаиваю на том, что не бил в голову Коваржа

Обозреватель «Советского спорта» взял эксклюзивное интервью у капитана СКА Ильи Ковальчука.

Болельщик Металлурга перед началом финала плей-офф Кубка Гагарина между ХК Металлург (Магнитогорск) и ХК СКА (Санкт-Петербург). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Илья Ковальчук — в каком-то смысле уникальный человек. До 2015 года он не мог выиграть ни одного командного трофея вообще. Хотя в НХЛ брал «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер лиги, становился обладателем «Харламов Трофи», когда его называли самым ценным игроки….

Но в 2015 году Ковальчук в роли капитана завоевал Кубок Гагарина. И кроме этого был признан лучшим хоккеистом плей-офф. Причем в решающем матче Илья забил золотой гол.

И вот история повторилась. Теперь в Магнитогорске победную шайбу золотого матча забросил тоже Ковальчук. Он и сейчас капитан — вместо травмированного Павла Дацюка. И это его второй большой трофей.

Накануне у Ильи был день рождения, ему исполнилось 34 года. А теперь он танцевал в раздевалке под песни группы «Ленинград» и казалось, не было на свете счастливее человека в этот момент.

— Какой момент в плей-офф был самым сложным? — я начал разговор с Ковальчуком, когда он уже сделал широкий глоток шампанского из Кубка Гагарина.
— Вообще сезон получился непростым. А в плей-офф мы в основное время проиграли всего один матч. Но все серии были очень сложными. Всех хочется поблагодарить — и «Витязь», и московское «Динамо», и «Локомотив». И тем более «Магнитка» — нам дали серьезный бой. Зрелищный интересный хоккей. А победил сильнейший.

— Что за стычки были у вас на протяжении всего финала с Якубом Коваржем?
— Да ничего такого. Это хоккей, контактный вид спорта. Судьи давали бороться. Но к сожалению, в первой игре это мне не дали. Хотя я настаивал и буду настаивать на том, что там не было удара в голову.

Но им — спасибо большое. Я очень сильно уважаю их труд. Их тройку, их команду, их тренерский штаб. Я хорошо всех знаю. И «Магнитка» нам дала настоящий бой.

— Поздравляю с прошедшим днем рождения. Но вряд ли вы отметили его 15 апреля, накануне решающего матча.
— В воскресенье отметим обязательно. Супруга подарила огромный торт на всю команду. Когда приедем в Питер, я его привезу, чтобы все попробовали.

— Футбол не увидите?
— Нет, к сожалению, останусь без матча «Спартак» — «Зенит». Но футбол будет интересным, о нем говорят уже две недели. Поэтому надеюсь, что нам покажут настоящее шоу.

— Вы ведь воспитанник «Спартака», а сейчас играете за Питер. За кого болеть?
— Играют два лидера. Это всегда интересно. Пусть победит сильнейший.

— Сравните свои нынешние чувства с 2015 годом, когда вас признали самым ценным игроком, а СКА тогда тренировал Вячеслав Быков.
— Разницы нет никакой. Мы победили, мы счастливы. У нас в составе много ребят, которые еще не выигрывали Кубок Гагарина. Мы это сделали для них. Вернулся Паша Дацюк. Я считаю, что у нас собралась великолепная команда.

— Вы едете на чемпионат мира?
— Посмотрим. Сейчас — время отдохнуть на пару-тройку дней. Решение будет потом.

— Ваш контракт со СКА подходит к концу. Влияет ли Олимпиада на то, где вы будете выступать в следующем сезоне?
— Да, но это еще не финальное решение, — Ковальчук имеет в виду то, что НХЛ отказалась от Пхенчхана. — Посмотрим, что будет дальше.

16.04.2017 15:00 Зрители 7500 Плей-офф: Финал "Арена Металлург"
Металлург Мг 3:5 СКА
(1:0, 1:3, 1:2)
Главные тренеры
Илья Воробьев Олег Знарок
Вратари
Василий Кошечкин 58:12 (В. Кошечкин 58:54-58:59) Микко Коскинен
1-й период
08:49 Оскар Осала (Т. Сантала, Я. Хабаров)
14:35 Томми Сантала
16:58 Евгений Тимкин
Николай Прохоркин 16:58
2-й период
23:56 Виктор Антипин (Ян Коварж)
26:34 Данис Зарипов
Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев) 27:00
Александр Барабанов (И. Ковальчук) 29:23
34:29 Ян Коварж
Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев) 34:29
Динар Хафизуллин 34:29
3-й период
Илья Ковальчук (П. Херсли) 40:09
40:55 Ярослав Косов
Илья Каблуков 45:12
50:38 Александр Семин
Сергей Плотников (Н. Прохоркин) п.в. 58:54
Статистика
10 Штрафное время 6
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Столько не получает даже Роналду! 860 тысяч рублей в минуту для Погребняка

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)