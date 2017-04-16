Илья Ковальчук: Я настаиваю на том, что не бил в голову Коваржа
Обозреватель «Советского спорта» взял эксклюзивное интервью у капитана СКА Ильи Ковальчука.
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Илья Ковальчук — в
Но в 2015 году Ковальчук в роли капитана завоевал Кубок Гагарина. И кроме этого был признан лучшим хоккеистом
И вот история повторилась. Теперь в Магнитогорске победную шайбу золотого матча забросил тоже Ковальчук. Он и сейчас капитан — вместо травмированного Павла Дацюка. И это его второй большой трофей.
Накануне у Ильи был день рождения, ему исполнилось 34 года. А теперь он танцевал в раздевалке под песни группы «Ленинград» и казалось, не было на свете счастливее человека в этот момент.
— Какой момент в
— Вообще сезон получился непростым. А в
— Что за стычки были у вас на протяжении всего финала с Якубом Коваржем?
— Да ничего такого. Это хоккей, контактный вид спорта. Судьи давали бороться. Но к сожалению, в первой игре это мне не дали. Хотя я настаивал и буду настаивать на том, что там не было удара в голову.
Но им — спасибо большое. Я очень сильно уважаю их труд. Их тройку, их команду, их тренерский штаб. Я хорошо всех знаю. И «Магнитка» нам дала настоящий бой.
— Поздравляю с прошедшим днем рождения. Но вряд ли вы отметили его 15 апреля, накануне решающего матча.
— В воскресенье отметим обязательно. Супруга подарила огромный торт на всю команду. Когда приедем в Питер, я его привезу, чтобы все попробовали.
— Футбол не увидите?
— Нет, к сожалению, останусь без матча «Спартак» — «Зенит». Но футбол будет интересным, о нем говорят уже две недели. Поэтому надеюсь, что нам покажут настоящее шоу.
— Вы ведь воспитанник «Спартака», а сейчас играете за Питер. За кого болеть?
— Играют два лидера. Это всегда интересно. Пусть победит сильнейший.
— Сравните свои нынешние чувства с 2015 годом, когда вас признали самым ценным игроком, а СКА тогда тренировал Вячеслав Быков.
— Разницы нет никакой. Мы победили, мы счастливы. У нас в составе много ребят, которые еще не выигрывали Кубок Гагарина. Мы это сделали для них. Вернулся Паша Дацюк. Я считаю, что у нас собралась великолепная команда.
— Вы едете на чемпионат мира?
— Посмотрим. Сейчас — время отдохнуть на
— Ваш контракт со СКА подходит к концу. Влияет ли Олимпиада на то, где вы будете выступать в следующем сезоне?
— Да, но это еще не финальное решение, — Ковальчук имеет в виду то, что НХЛ отказалась от Пхенчхана. — Посмотрим, что будет дальше.
|16.04.2017 15:00
|Зрители 7500
|Плей-офф: Финал
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|3:5
|СКА
|(1:0, 1:3, 1:2)
|Илья Воробьев
|Олег Знарок
|Василий Кошечкин 58:12 (В. Кошечкин 58:54-58:59)
|Микко Коскинен
|1-й период
|08:49
|Оскар Осала (Т. Сантала, Я. Хабаров)
|14:35
|Томми Сантала
|16:58
|Евгений Тимкин
|Николай Прохоркин
|16:58
|2-й период
|23:56
|Виктор Антипин (Ян Коварж)
|26:34
|Данис Зарипов
|Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев)
|27:00
|Александр Барабанов (И. Ковальчук)
|29:23
|34:29
|Ян Коварж
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|34:29
|Динар Хафизуллин
|34:29
|3-й период
|Илья Ковальчук (П. Херсли)
|40:09
|40:55
|Ярослав Косов
|Илья Каблуков
|45:12
|50:38
|Александр Семин
|Сергей Плотников (Н. Прохоркин)
|п.в.
|58:54
|10
|Штрафное время
|6
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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