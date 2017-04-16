Илья Ковальчук: Я настаиваю на том, что не бил в голову Коваржа

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Илья Ковальчук — в каком-то смысле уникальный человек. До 2015 года он не мог выиграть ни одного командного трофея вообще. Хотя в НХЛ брал «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер лиги, становился обладателем «Харламов Трофи», когда его называли самым ценным игроки….

Но в 2015 году Ковальчук в роли капитана завоевал Кубок Гагарина. И кроме этого был признан лучшим хоккеистом плей-офф. Причем в решающем матче Илья забил золотой гол.

И вот история повторилась. Теперь в Магнитогорске победную шайбу золотого матча забросил тоже Ковальчук. Он и сейчас капитан — вместо травмированного Павла Дацюка. И это его второй большой трофей.

Накануне у Ильи был день рождения, ему исполнилось 34 года. А теперь он танцевал в раздевалке под песни группы «Ленинград» и казалось, не было на свете счастливее человека в этот момент.

— Какой момент в плей-офф был самым сложным? — я начал разговор с Ковальчуком, когда он уже сделал широкий глоток шампанского из Кубка Гагарина.

— Вообще сезон получился непростым. А в плей-офф мы в основное время проиграли всего один матч. Но все серии были очень сложными. Всех хочется поблагодарить — и «Витязь», и московское «Динамо», и «Локомотив». И тем более «Магнитка» — нам дали серьезный бой. Зрелищный интересный хоккей. А победил сильнейший.

— Что за стычки были у вас на протяжении всего финала с Якубом Коваржем?

— Да ничего такого. Это хоккей, контактный вид спорта. Судьи давали бороться. Но к сожалению, в первой игре это мне не дали. Хотя я настаивал и буду настаивать на том, что там не было удара в голову.

Но им — спасибо большое. Я очень сильно уважаю их труд. Их тройку, их команду, их тренерский штаб. Я хорошо всех знаю. И «Магнитка» нам дала настоящий бой.

— Поздравляю с прошедшим днем рождения. Но вряд ли вы отметили его 15 апреля, накануне решающего матча.

— В воскресенье отметим обязательно. Супруга подарила огромный торт на всю команду. Когда приедем в Питер, я его привезу, чтобы все попробовали.

— Футбол не увидите?

— Нет, к сожалению, останусь без матча «Спартак» — «Зенит». Но футбол будет интересным, о нем говорят уже две недели. Поэтому надеюсь, что нам покажут настоящее шоу.

— Вы ведь воспитанник «Спартака», а сейчас играете за Питер. За кого болеть?

— Играют два лидера. Это всегда интересно. Пусть победит сильнейший.

— Сравните свои нынешние чувства с 2015 годом, когда вас признали самым ценным игроком, а СКА тогда тренировал Вячеслав Быков.

— Разницы нет никакой. Мы победили, мы счастливы. У нас в составе много ребят, которые еще не выигрывали Кубок Гагарина. Мы это сделали для них. Вернулся Паша Дацюк. Я считаю, что у нас собралась великолепная команда.

— Вы едете на чемпионат мира?

— Посмотрим. Сейчас — время отдохнуть на пару-тройку дней. Решение будет потом.

— Ваш контракт со СКА подходит к концу. Влияет ли Олимпиада на то, где вы будете выступать в следующем сезоне?

— Да, но это еще не финальное решение, — Ковальчук имеет в виду то, что НХЛ отказалась от Пхенчхана. — Посмотрим, что будет дальше.