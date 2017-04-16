Борис Майоров: Чемпион достойный, но к судьям есть вопросы

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— Чемпион достойный, тут и спорить не о чем, — заявил после победы СКА в финале Борис Майоров. — Армейцы были сильнее магнитогорцев. Бросалось в глаза, что питерцы физически были гораздо лучше готовы. Плюс хорошо отлаженные взаимосвязи в звеньях.

А еще мне понравилось, как грамотно Олег Знарок выстроил оборону своей команды. Ведь защитники СКА не отсиживались в своей зоне. Наоборот, очень активно играли впереди. Мешали игрокам «Магнитки» начинать атаку в своей зоне.

И это стало основной проблемой «металлургов» в финале. Ведь во внутреннем чемпионате «Магнитка» привыкла играть первым номером. Привыкла к тому, что все опасаются ее мощной атаки и сразу уходят в глухую оборону. Поэтому магниторские защитники имели возможность спокойно начинать комбинации, находить умные ходы… А вот в битвах со СКА им все время приходилось торопиться. Поэтому мы частенько наблюдали в исполнении уральцев неудобные передачи.

Плюс «Магнитка» почти в каждом матче попадала на очень острые контратаки — двое против одного, трое против одного. Вот и в решающем матче Дадонов также забил. «Металлургам» надо было действовать более осмотрительно. Ведь атака у СКА слишком техничная, чтобы позволять ей создавать численный перевес в своей зоне.

Есть, конечно, вопросы и к судейству, которое порой вызывало недоумение. Нельзя одну команду удалять за нарушения, а у другой подобные фолы пропускать. Это неправильно. Тем более, что СКА и так был сильнее. Уверен, что армейцы в любом случае добились бы победы.

Так-то матчи были очень интересные. И закономерно, что именно СКА и «Магнитка» сражались в финале. На мой взгляд, это сильнейшие команды нашей лиги на сегодняшний день. Приятно на них смотреть! Но все же средний уровень мастерства у Питера оказался выше.

Очень мощный там подбор игроков. Вы посмотрите, СКА потерял Дацюка, Войнова, Чудинова… И словно не заметил этих потерь, слабее не стал.

Армейцы за весь плей-офф потерпели всего два поражения! Одно от московского «Динамо» и второе от «Магнитки». Это, конечно, тотальное превосходство над остальными соперниками из КХЛ. Но тут надо отметить и то, что в трех последних раундах перевес армейцев не был таким уж подавляющим. По игре преимущество у армейцев было. Но вот по счету, характеру, борьбе соперник им не уступал. И, наверное, заслуживал более длинных серий.