Борис Майоров: Чемпион достойный, но к судьям есть вопросы
Убедительную победу СКА в финале Кубка Гагарина прокомментировал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Чемпион достойный, тут и спорить не о чем, — заявил после победы СКА в финале Борис Майоров. — Армейцы были сильнее магнитогорцев. Бросалось в глаза, что питерцы физически были гораздо лучше готовы. Плюс хорошо отлаженные взаимосвязи в звеньях.
А еще мне понравилось, как грамотно Олег Знарок выстроил оборону своей команды. Ведь защитники СКА не отсиживались в своей зоне. Наоборот, очень активно играли впереди. Мешали игрокам «Магнитки» начинать атаку в своей зоне.
И это стало основной проблемой «металлургов» в финале. Ведь во внутреннем чемпионате «Магнитка» привыкла играть первым номером. Привыкла к тому, что все опасаются ее мощной атаки и сразу уходят в глухую оборону. Поэтому магниторские защитники имели возможность спокойно начинать комбинации, находить умные ходы… А вот в битвах со СКА им все время приходилось торопиться. Поэтому мы частенько наблюдали в исполнении уральцев неудобные передачи.
Плюс «Магнитка» почти в каждом матче попадала на очень острые контратаки — двое против одного, трое против одного. Вот и в решающем матче Дадонов также забил. «Металлургам» надо было действовать более осмотрительно. Ведь атака у СКА слишком техничная, чтобы позволять ей создавать численный перевес в своей зоне.
Есть, конечно, вопросы и к судейству, которое порой вызывало недоумение. Нельзя одну команду удалять за нарушения, а у другой подобные фолы пропускать. Это неправильно. Тем более, что СКА и так был сильнее. Уверен, что армейцы в любом случае добились бы победы.
Очень мощный там подбор игроков. Вы посмотрите, СКА потерял Дацюка, Войнова, Чудинова… И словно не заметил этих потерь, слабее не стал.
Армейцы за весь
Я, кстати, полностью поддерживаю решение лиги в том, что приз самого ценного игрока
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter