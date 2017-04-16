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16 апреля 2017, 19:29 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Барабанов: У меня уже два кубка Гагарина? Это команда, не от меня зависит

Нападающий СКА Александр Барабанов отметил характер своей команды, которая в решающем матче финальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:3), проигрывая по ходу встречи со счётом 0:2, забросила три шайбы и перевернула ход поединка.

Болельщик Металлурга перед началом финала плей-офф Кубка Гагарина между ХК Металлург (Магнитогорск) и ХК СКА (Санкт-Петербург). Увеличить
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© РИА "Новости"

«Я пока не знаю, какие у меня эмоции, их так много! Я опустошён. Мы играли до конца. Команда — красавцы, проявили характер и забили три гола, поэтому всё супер. Я такой юный, а у меня уже два кубка Гагарина? Это всё команда, не от меня всё зависит. Конечно, этот плей-офф для меня значит больше, чем плей-офф 2015 года, сейчас я был больше чем частью команды, помогал ей. Спасибо большое тренерскому штабу за доверие и партнёрам», — сказал Барабанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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