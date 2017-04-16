Барабанов: У меня уже два кубка Гагарина? Это команда, не от меня зависит
Нападающий СКА Александр Барабанов отметил характер своей команды, которая в решающем матче финальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:3), проигрывая по ходу встречи со счётом 0:2, забросила три шайбы и перевернула ход поединка.
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«Я пока не знаю, какие у меня эмоции, их так много! Я опустошён. Мы играли до конца. Команда — красавцы, проявили характер и забили три гола, поэтому всё супер. Я такой юный, а у меня уже два кубка Гагарина? Это всё команда, не от меня всё зависит. Конечно, этот
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