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16 апреля 2017, 19:28 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Зубарев: По судейству вообще не те разговоры, СКА выиграл заслуженно

Защитник петербургского СКА Андрей Зубарев прокомментировал завоевание командой кубка Гагарина после победы над магнитогорским «Металлургом» в пятом матче финальной серии.

Болельщик Металлурга перед началом финала плей-офф Кубка Гагарина между ХК Металлург (Магнитогорск) и ХК СКА (Санкт-Петербург). Увеличить
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© РИА "Новости"

«До сих пор эмоций нет. Есть усталость, если бы не было этого праздника, то я бы до сих пор не осознал бы. Потихоньку начинаем понимать, а так усталость есть. Мои голы в финале ничего не значат, главное, что это помогло команде, а кто забил — вратарь, защитник, тренер — какая разница? Самое главное, что каждый делает свою работу. Вопросы по судейству? Лучше бы матчи посмотрели, о судействе говорить не буду, в обе стороны не давали, вообще не те разговоры, мы выиграли заслуженно», — передаёт слова Зубарева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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