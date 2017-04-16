Зубарев: По судейству вообще не те разговоры, СКА выиграл заслуженно

«До сих пор эмоций нет. Есть усталость, если бы не было этого праздника, то я бы до сих пор не осознал бы. Потихоньку начинаем понимать, а так усталость есть. Мои голы в финале ничего не значат, главное, что это помогло команде, а кто забил — вратарь, защитник, тренер — какая разница? Самое главное, что каждый делает свою работу. Вопросы по судейству? Лучше бы матчи посмотрели, о судействе говорить не буду, в обе стороны не давали, вообще не те разговоры, мы выиграли заслуженно», — передаёт слова Зубарева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.