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16 апреля 2017, 19:27 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дадонов: Сейчас эмоций больше, чем когда я выигрывал Кубок Гагарина в 2015-м

Нападающий СКА Евгений Дадонов сравнил уровень эмоционального накала после побед своей команды в Кубке Гагарина в 2015 году и сейчас.

Болельщик Металлурга перед началом финала плей-офф Кубка Гагарина между ХК Металлург (Магнитогорск) и ХК СКА (Санкт-Петербург). Увеличить
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© РИА "Новости"

«Я не могу описать свои эмоции. Мне кажется, их даже больше, чем когда я в первый раз завоевал Кубок. Тогда я особо не знал, чего ждать, а сейчас знал, поэтому хотел этого. При счёте 0:2 тяжело было. Может быть, с нас было снято напряжение, и мы успокоились. Конечно, мы верили в то, что выиграем — зачем выходить тогда? Второй раз выигрываю Кубок не при своих болельщиках? Если об этом думать, то никогда не выиграешь, поэтому без разницы. Меня назвали злым гением “Магнитки”? Я не думаю об этом вообще», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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