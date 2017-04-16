Кожевников: Победа ХК СКА в финале КХЛ заслужена, но к судейству есть вопросы
Хоккеисты петербургского СКА заслуженно выиграли пятый матч и финальную серию
плей-офф КХЛ у магнитогорского «Металлурга», но неоднозначное судейство вызывает немало вопросов, заявил агентству «Р-Спорт» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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СКА в воскресенье в Магнитогорске одержал волевую победу со счетом 5:3 над «Металлургом», выиграв серию со счетом 4−1 и во второй раз в истории завоевав Кубок Гагарина.
«СКА заслуженно выиграл финальную серию, но судейство сегодня опять было непонятное, — сказал по телефону Кожевников. — Может быть, игра и
Собеседник агентства считает, что временное отсутствие концентрации игроков «Магнитки» позволило сопернику переломить ход встречи (во втором периоде хозяева вели со счетом 2:0, но за восемь минут пропустили три шайбы подряд).
«СКА здорово повело игру, а невнимательность игроков “Магнитки” привела к пропущенным шайбам, — добавил эксперт. — И (вратарь уральцев) Вася Кошечкин уже перестал выручать, потому что его “мутузят” пятую игру подряд. Один же он матч не выиграет, защитникам тоже надо ему помогать.
«Победа СКА в финальной серии заслужена, — заключил Кожевников. — А что касается судейства, то сколько уже можно говорить на эту тему — этим вопросом надо серьезно заниматься. Потому что это не очень хорошая вещь, которая не красит наш хоккей. Судейство, конечно, непрофессиональное, потому что за одни и те же нарушения то дают штрафы, то не дают».
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