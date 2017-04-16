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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29446727/
16 апреля 2017, 19:24 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Кожевников: Победа ХК СКА в финале КХЛ заслужена, но к судейству есть вопросы

Хоккеисты петербургского СКА заслуженно выиграли пятый матч и финальную серию плей-офф КХЛ у магнитогорского «Металлурга», но неоднозначное судейство вызывает немало вопросов, заявил агентству «Р-Спорт» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Болельщик Металлурга перед началом финала плей-офф Кубка Гагарина между ХК Металлург (Магнитогорск) и ХК СКА (Санкт-Петербург). Увеличить
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СКА в воскресенье в Магнитогорске одержал волевую победу со счетом 5:3 над «Металлургом», выиграв серию со счетом 4−1 и во второй раз в истории завоевав Кубок Гагарина.

«СКА заслуженно выиграл финальную серию, но судейство сегодня опять было непонятное, — сказал по телефону Кожевников. — Может быть, игра и по-другому пошла, если бы (при счете 1:0) за удар под дых (Яна) Коваржа (форварду СКА Илье) Ковальчуку сразу бы дали две минуты штрафа. Конечно, судьи пропустили, и судья это видел, просто непонятно, почему не удалили. Но матч был хорошим — комбинации, броски, играют мастера, две сильнейшие команды лиги. СКА заслуженно победил, они и были сильнее, на капельку, но сильнее».

Собеседник агентства считает, что временное отсутствие концентрации игроков «Магнитки» позволило сопернику переломить ход встречи (во втором периоде хозяева вели со счетом 2:0, но за восемь минут пропустили три шайбы подряд).

«СКА здорово повело игру, а невнимательность игроков “Магнитки” привела к пропущенным шайбам, — добавил эксперт. — И (вратарь уральцев) Вася Кошечкин уже перестал выручать, потому что его “мутузят” пятую игру подряд. Один же он матч не выиграет, защитникам тоже надо ему помогать. Две-три игры помогали, и команда сопротивлялась, а потом уже подустали, конечно, все-таки в “Магнитке” много возрастных хоккеистов. У первого звена команды не было помощников, а они тоже подустали».

«Победа СКА в финальной серии заслужена, — заключил Кожевников. — А что касается судейства, то сколько уже можно говорить на эту тему — этим вопросом надо серьезно заниматься. Потому что это не очень хорошая вещь, которая не красит наш хоккей. Судейство, конечно, непрофессиональное, потому что за одни и те же нарушения то дают штрафы, то не дают».

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