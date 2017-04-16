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16 апреля 2017, 19:05 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Коскинен: В прошлом году СКА был тёмной лошадкой, а нынче на нас давили

Голкипер питерского СКА Микко Коскинен прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Гагарина-2017.

Болельщик Металлурга перед началом финала плей-офф Кубка Гагарина между ХК Металлург (Магнитогорск) и ХК СКА (Санкт-Петербург). Увеличить
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«Это потрясающий момент для каждого из нас. К этой победе мы шли весь год. Конечно, это вызывает особые чувства. Если сравнивать две этих победы в Кубке Гагарина, то в наш первый сезон мы были своего рода тёмными лошадками, на нас никто не ставил. А в этом году мы постоянно находились под давлением. Сегодня мы уступали в счёте 0:2, но смогли перебороть трудную ситуацию и выиграть, это потрясающе. Я просто счастлив», — передаёт слова Коскинена корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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