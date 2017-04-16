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16 апреля 2017, 18:43 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Чернышенко: КХЛ предложит план развития лиги и составит критерии соответствия для клубов

МАГНИТОГОРСК /Челябинская обл./, 16 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Стратегия развития Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет предложена в ближайшее время, она включит в себя критерии соответствия клубов. Об этом журналистам заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

По словам президента КХЛ лига старается улучшить качество судейства сейчас оно неидеальное. Увеличить
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В течение нынешнего сезона КХЛ велись разговоры об исключении из состава лиги ханты-мансийской «Югры» и новокузнецкого «Металлурга» из-за финансовых и инфраструктурных проблем.

«Мы будем предлагать стратегию развития на семь лет. Клубы, которые не соответствуют критериям лиги, будут меняться на другие, эти критерии будут согласованы», — заявил Чернышенко.

По словам главы лиги, совет директоров КХЛ соберется для подведения итогов в конце мая.

КХЛ старается улучшить качество судейства

Качество судейства в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) неидеальное, но предпринимаются шаги по его улучшению, рассказал Чернышенко.

В воскресенье в Магнитогорске местный «Металлург» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина проиграл санкт-петербургскому СКА со счетом 3:5. В итоге петербуржцы стали победителями турнира. После четвертой игры серии тренеры и хоккеисты «Металлурга» жаловались на ошибки судей.

«Мы опираемся на профессиональное мнение судейского корпуса, будем работать. Судейство неидеальное, но мы стараемся улучшить», — сказал Чернышенко.

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