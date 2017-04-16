Чернышенко: КХЛ предложит план развития лиги и составит критерии соответствия для клубов
МАГНИТОГОРСК /Челябинская обл./, 16 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Стратегия развития Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет предложена в ближайшее время, она включит в себя критерии соответствия клубов. Об этом журналистам заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
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В течение нынешнего сезона КХЛ велись разговоры об исключении из состава лиги
«Мы будем предлагать стратегию развития на семь лет. Клубы, которые не соответствуют критериям лиги, будут меняться на другие, эти критерии будут согласованы», — заявил Чернышенко.
По словам главы лиги, совет директоров КХЛ соберется для подведения итогов в конце мая.
КХЛ старается улучшить качество судейства
Качество судейства в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) неидеальное, но предпринимаются шаги по его улучшению, рассказал Чернышенко.
В воскресенье в Магнитогорске местный «Металлург» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина проиграл
«Мы опираемся на профессиональное мнение судейского корпуса, будем работать. Судейство неидеальное, но мы стараемся улучшить», — сказал Чернышенко.
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