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16 апреля 2017, 18:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Олег Знарок обратился к игрокам СКА после завоевания кубка Гагарина

Главный тренер СКА Олег Знарок обратился к своей команде после завоевания кубка Гагарина, сказав краткую речь в чемпионской раздевалке.

Болельщик Металлурга перед началом финала плей-офф Кубка Гагарина между ХК Металлург (Магнитогорск) и ХК СКА (Санкт-Петербург). Увеличить
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© РИА "Новости"

«Вспомните, как мы собрались первый раз, вспомните, о чём договаривались, вспомните, какую работу сделали. Вы отдали все свои силы, и я каждому из вас говорю “спасибо”. У нас отличная команда, я вас благодарю», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.


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