Олег Знарок обратился к игрокам СКА после завоевания кубка Гагарина
Главный тренер СКА Олег Знарок обратился к своей команде после завоевания кубка Гагарина, сказав краткую речь в чемпионской раздевалке.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Вспомните, как мы собрались первый раз, вспомните, о чём договаривались, вспомните, какую работу сделали. Вы отдали все свои силы, и я каждому из вас говорю “спасибо”. У нас отличная команда, я вас благодарю», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter