СКА впервые стал чемпионом России по хоккею

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Для питерских «армейцев» этот кубок Гагарина стал вторым в истории, первый раз они стали обладателями трофея в сезоне-2014/15, но тогда чемпион России определялся по итогам регулярного чемпионата, и им стал московский ЦСКА.



До этого лучшим достижением команды в чемпионатах СССР и России были серебряные медали сезона-2014/15.

Магнитогорский «Металлург» стал обладателем серебряных медалей чемпионата России, а бронза досталась ярославскому «Локомотиву».