СКА впервые стал чемпионом России по хоккею
Санкт-петербургский СКА после завоевания Кубка Гагарина сезона-2016/17 впервые стал чемпионом России.
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Для питерских «армейцев» этот кубок Гагарина стал вторым в истории, первый раз они стали обладателями трофея в сезоне-2014/15, но тогда чемпион России определялся по итогам регулярного чемпионата, и им стал московский ЦСКА.
До этого лучшим достижением команды в чемпионатах СССР и России были серебряные медали сезона-2014/15.
Магнитогорский «Металлург» стал обладателем серебряных медалей чемпионата России, а бронза досталась ярославскому «Локомотиву».
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