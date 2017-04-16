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16 апреля 2017, 18:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СКА впервые стал чемпионом России по хоккею

Санкт-петербургский СКА после завоевания Кубка Гагарина сезона-2016/17 впервые стал чемпионом России.

Болельщик Металлурга перед началом финала плей-офф Кубка Гагарина между ХК Металлург (Магнитогорск) и ХК СКА (Санкт-Петербург). Увеличить
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Для питерских «армейцев» этот кубок Гагарина стал вторым в истории, первый раз они стали обладателями трофея в сезоне-2014/15, но тогда чемпион России определялся по итогам регулярного чемпионата, и им стал московский ЦСКА.

До этого лучшим достижением команды в чемпионатах СССР и России были серебряные медали сезона-2014/15.

Магнитогорский «Металлург» стал обладателем серебряных медалей чемпионата России, а бронза досталась ярославскому «Локомотиву».

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