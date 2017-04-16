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16 апреля 2017, 18:36 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Криками «Позор» болельщики встретили судей по окончании финала плей-офф КХЛ

Болельщики на «Арене Металлург» в Магнитогорске скандировали «Позор» во время награждения судей по окончании финальной серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и санкт-петербургским СКА.

Болельщик Металлурга перед началом финала плей-офф Кубка Гагарина между ХК Металлург (Магнитогорск) и ХК СКА (Санкт-Петербург). Увеличить
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© РИА "Новости"

В воскресенье в Магнитогорске СКА со счетом 5:3 победил «Металлург» в пятом матче финальной серии плей-офф и завоевал Кубок Гагарина.

По завершении встречи на арене состоялась церемония награждения, на которой, в частности, были вручены специальные призы судьям. При этом весь стадион кричал «Позор».

По ходу финальной серии ряд судейских решений вызвал резонанс. В частности, в четвертой игре СКА на своем льду победил со счетом 3:2, забросив решающую шайбу после удаления Даниса Зарипова за атаку не владевшего шайбой Вадима Шипачева. Магнитогорская сторона была не согласна с удалением. После матча вице-премьер РФ Аркадий Дворкович раскритиковал работу арбитров, отметив, что судейство вызывает чувство стыда.

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