Криками «Позор» болельщики встретили судей по окончании финала плей-офф КХЛ

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В воскресенье в Магнитогорске СКА со счетом 5:3 победил «Металлург» в пятом матче финальной серии плей-офф и завоевал Кубок Гагарина.

По завершении встречи на арене состоялась церемония награждения, на которой, в частности, были вручены специальные призы судьям. При этом весь стадион кричал «Позор».