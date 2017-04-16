Криками «Позор» болельщики встретили судей по окончании финала плей-офф КХЛ
Болельщики на «Арене Металлург» в Магнитогорске скандировали «Позор» во время награждения судей по окончании финальной серии
плей-офф КХЛ между «Металлургом» и санкт-петербургским СКА.
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В воскресенье в Магнитогорске СКА со счетом 5:3 победил «Металлург» в пятом матче финальной серии
По завершении встречи на арене состоялась церемония награждения, на которой, в частности, были вручены специальные призы судьям. При этом весь стадион кричал «Позор».
По ходу финальной серии ряд судейских решений вызвал резонанс. В частности, в четвертой игре СКА на своем льду победил со счетом 3:2, забросив решающую шайбу после удаления Даниса Зарипова за атаку не владевшего шайбой Вадима Шипачева. Магнитогорская сторона была не согласна с удалением. После матча
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