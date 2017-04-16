Вопросов больше нет: ХК СКА завоевал второй Кубок Гагарина, обыграв «Магнитку»
Хоккеисты СКА одержали победу над «Магниткой» в пятой игре финала
плей-офф КХЛ, состоявшейся в воскресенье в Магнитогорске, и во второй раз в истории стали обладателями Кубка Гагарина.
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Только не Семин
Звон колоколов расположенного буквально в 500 метрах от «Арены Металлург» храма Вознесения Господня разносился, казалось, на весь Магнитогорск. Уже за два часа до игры болельщики начались стекаться к ледовому дворцу, магнитогорцы поздравляли друг друга с Пасхой и делились ожиданиями от игры. Болельщики «Магнитки» не выбирали выражений, говоря о судействе предыдущих игр серии. Тем не менее, каждый из них был уверен — в это воскресенье серия не закончится.
Хоккеисты СКА, как и все приезжающие в Магнитогорск клубы КХЛ, поселились в гостинице через дорогу от арены. От отеля до входа в ледовый дворец
Одной из самых обсуждаемых тем в
«Мы не трусы, мы Магнитогорск!»
Изменений в составах ни одной из команд не произошло, и Семин, не так давно «разжалованный» в третье звено, вновь вышел на лед в тройке с Ярославом Косовым и Томашем Филиппи.
«Надо просто работать, играть и ни на что другое не обращать внимание», — как мантру повторял эти слова перед матчем
Однако не обращать внимание на тему судейства было просто невозможно — еще до начала игры видеокуб выхватил группу из
СКА владел ощутимым преимуществом на первых минутах, голкиперу «Магнитки» Василию Кошечкину не удавалось расслабиться ни на секунду. Тем не менее, счет открыли, убежав в контратаку, хозяева: финский форвард магнитогорцев Оскар Осала получил передачу от Томми Санталы на синей линии, вошел в зону по левому краю и точным броском прошил еще одного соотечественника — Микко Коскинена.
Новый повод для обсуждения судейской темы арбитры дали на 15-й минуте, когда без внимания остался удар Ильи Ковальчука в ребра не владевшему шайбой Яну Коваржу, а спустя считанные секунды две минуты получил Сантала за удар в спину Евгению Кетову. Трибуны зашлись в свисте, увидев на кубе повтор эпизода с Ковальчуком.
Зарипов так и не забил в финале
В начале второго периода «Магнитка» удвоила разницу в счете усилиями Виктора Антипина, пробившего в самую «девятку», в это время форвард СКА Никита Гусев продолжал разводить руками и обращаться к судьям — армеец считал, что против него не по правилам сыграл Сергей Мозякин, а болельщики хозяев вспоминали слова Даниса Зарипова о балете.
Именно Зарипов тремя минутами позже получил две минуты за удар клюшкой Ярно Коскиранты, а Гусев по центру открылся под передачу Евгения Дадонова — 1:2. Уже на 30-й минуте СКА сравнял счет, когда Ковальчук
В первой же смене третьего периода Илья Ковальчук броском со входа в зону сделал счет 4:2, но хозяевам потребовалось
«Магнитка» неслась вперед в надежде сравнять счет, но когда у Мозякина, Зарипова и компании не получилось даже в большинстве, стало ясно, что уральцам эту серию не спасти. Зарипов вошел в историю не только словами о балете, но и как лучший снайпер
На последних секундах на трибуне разгорелась потасовка между болельщиками «Магнитки» и полицией — сотрудники правоохранительных органов выводили поклонника магнитогорского клуба, у которого был банер про арбитров. Болельщик уходить не хотел, и за него стали заступаться другие зрители, что в итоге привело к стычке.
СКА выиграл второй (за три года) Кубок Гагарина, а вернувшийся прошлым летом к клубной работе главный тренер сборной России Олег Знарок — третий. Интересно, что и предыдущую победу Знарок добыл в родной Челябинской области (в 2013 году с «Динамо» в серии против «Трактора»).
|16.04.2017 15:00
|Плей-офф: Финал
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|3:5
|СКА
|(1:0, 1:3, 1:2)
|Илья Воробьев
|Олег Знарок
|Василий Кошечкин 58:12 (В. Кошечкин 58:54-59:00)
|Микко Коскинен
|1-й период
|08:49
|Оскар Осала (Т. Сантала, Я. Хабаров)
|14:35
|Томми Сантала
|16:58
|Евгений Тимкин
|Николай Прохоркин
|16:58
|2-й период
|23:56
|Виктор Антипин (Ян Коварж)
|26:34
|Данис Зарипов
|Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев)
|27:00
|Александр Барабанов (И. Ковальчук)
|29:23
|34:29
|Ян Коварж
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|34:29
|Динар Хафизуллин
|34:29
|3-й период
|Илья Ковальчук (П. Херсли)
|40:09
|40:55
|Ярослав Косов
|Илья Каблуков
|45:12
|50:38
|Александр Семин
|Сергей Плотников (Н. Прохоркин)
|п.в.
|58:54
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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