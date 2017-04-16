Вопросов больше нет: ХК СКА завоевал второй Кубок Гагарина, обыграв «Магнитку»

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Только не Семин

Звон колоколов расположенного буквально в 500 метрах от «Арены Металлург» храма Вознесения Господня разносился, казалось, на весь Магнитогорск. Уже за два часа до игры болельщики начались стекаться к ледовому дворцу, магнитогорцы поздравляли друг друга с Пасхой и делились ожиданиями от игры. Болельщики «Магнитки» не выбирали выражений, говоря о судействе предыдущих игр серии. Тем не менее, каждый из них был уверен — в это воскресенье серия не закончится.

Хоккеисты СКА, как и все приезжающие в Магнитогорск клубы КХЛ, поселились в гостинице через дорогу от арены. От отеля до входа в ледовый дворец каких-то четыре-пять минут ходьбы — нужно только перейти по надземному мосту, но на этом пути игроков СКА (как и всех, кто не приехал на хоккей на автомобиле) ждала встреча с несколькими нищими. Показалось, что финские легионеры СКА Микко Коскинен и Ярно Коскиранта были слегка удивлены, точнее сказать по сосредоточенным лицам армейцев было сложно: армейцы были явно настроены поставить точку в сезоне КХЛ уже в пятой игре.

Одной из самых обсуждаемых тем в пресс-центре «Арены Металлург», за исключением, понятно, судейства, стал разговор о необходимости вывода из состава «Магнитки» Александра Семина. Двукратный чемпион мира откровенно провалил плей-офф, форвард не забивает более 20 матчей и имеет худший в команде показатель полезности «минус 4». «Кого не поставь вместо Семина — хуже не станет уж точно, это невозможно», — рассуждали магнитогорские коллеги.

«Мы не трусы, мы Магнитогорск!»

Изменений в составах ни одной из команд не произошло, и Семин, не так давно «разжалованный» в третье звено, вновь вышел на лед в тройке с Ярославом Косовым и Томашем Филиппи.

«Надо просто работать, играть и ни на что другое не обращать внимание», — как мантру повторял эти слова перед матчем вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин.

Однако не обращать внимание на тему судейства было просто невозможно — еще до начала игры видеокуб выхватил группу из шести-семи человек, одетых в судейскую форму с логотипом СКА на груди, а ведущий на «Арене Металлург» на первых минутах встречи заводил зал словами: «Мы не будем обвинять кого-то в том, что чего-то не добились — так делают только трусы. Мы не трусы, мы Магнитогорск!».

СКА владел ощутимым преимуществом на первых минутах, голкиперу «Магнитки» Василию Кошечкину не удавалось расслабиться ни на секунду. Тем не менее, счет открыли, убежав в контратаку, хозяева: финский форвард магнитогорцев Оскар Осала получил передачу от Томми Санталы на синей линии, вошел в зону по левому краю и точным броском прошил еще одного соотечественника — Микко Коскинена.

Новый повод для обсуждения судейской темы арбитры дали на 15-й минуте, когда без внимания остался удар Ильи Ковальчука в ребра не владевшему шайбой Яну Коваржу, а спустя считанные секунды две минуты получил Сантала за удар в спину Евгению Кетову. Трибуны зашлись в свисте, увидев на кубе повтор эпизода с Ковальчуком.

Зарипов так и не забил в финале

В начале второго периода «Магнитка» удвоила разницу в счете усилиями Виктора Антипина, пробившего в самую «девятку», в это время форвард СКА Никита Гусев продолжал разводить руками и обращаться к судьям — армеец считал, что против него не по правилам сыграл Сергей Мозякин, а болельщики хозяев вспоминали слова Даниса Зарипова о балете.

Именно Зарипов тремя минутами позже получил две минуты за удар клюшкой Ярно Коскиранты, а Гусев по центру открылся под передачу Евгения Дадонова — 1:2. Уже на 30-й минуте СКА сравнял счет, когда Ковальчук из-за ворот отдал на Александра Барабанова, забросившего свою вторую в последних 44 матчах шайбу. До конца второго периода петербургский клуб вышел вперед: на 35-й минуте Шипачев и Дадонов убежали «два в одного», и последний в третий раз зажег красный свет за воротами Кошечкина.

В первой же смене третьего периода Илья Ковальчук броском со входа в зону сделал счет 4:2, но хозяевам потребовалось каких-то 45 секунд, чтобы «вернуться в игру» — Ярослав Косов на выходе из зоны обокрал Артема Зуба, после чего не оставил шансов Микко Коскинену.

«Магнитка» неслась вперед в надежде сравнять счет, но когда у Мозякина, Зарипова и компании не получилось даже в большинстве, стало ясно, что уральцам эту серию не спасти. Зарипов вошел в историю не только словами о балете, но и как лучший снайпер плей-офф, ни разу не забивший в финале. А СКА за минуту до конца основного времени поставил окончательную точку в матче — гол в пустые ворота «Металлурга» забил Сергей Плотников.

На последних секундах на трибуне разгорелась потасовка между болельщиками «Магнитки» и полицией — сотрудники правоохранительных органов выводили поклонника магнитогорского клуба, у которого был банер про арбитров. Болельщик уходить не хотел, и за него стали заступаться другие зрители, что в итоге привело к стычке.

СКА выиграл второй (за три года) Кубок Гагарина, а вернувшийся прошлым летом к клубной работе главный тренер сборной России Олег Знарок — третий. Интересно, что и предыдущую победу Знарок добыл в родной Челябинской области (в 2013 году с «Динамо» в серии против «Трактора»).