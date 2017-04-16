Третьяк: Голкипер «Магнитки» Кошечкин провел один из лучших сезонов в карьере

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СКА в воскресенье во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина, победив в финальной серии магнитогорский «Металлург» (4−1). В пятой встрече серии армейский клуб одержал победу со счетом 5:3. Кошечкин по итогам плей-офф был признан самым ценным хоккеистом.

«Вы видите — вратарь может и проиграть, и выиграть. Сегодня оба голкипера могли по последней шайбе не пропускать: что Кошечкин пустил от Ковальчука с половины зоны, да и Коскинен мог спасти в эпизоде с третьей шайбой. Игру они немного обострили. Хотя весь сезон Кошечин играл блестяще, и особенно финал, это один из его лучших сезонов в карьере. А Коскинен спас СКА в самой концовке», — сказал Третьяк по телефону.