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16 апреля 2017, 18:35 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Третьяк: Голкипер «Магнитки» Кошечкин провел один из лучших сезонов в карьере

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин провел один из лучших сезонов в карьере, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Болельщик Металлурга перед началом финала плей-офф Кубка Гагарина между ХК Металлург (Магнитогорск) и ХК СКА (Санкт-Петербург). Увеличить
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СКА в воскресенье во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина, победив в финальной серии магнитогорский «Металлург» (4−1). В пятой встрече серии армейский клуб одержал победу со счетом 5:3. Кошечкин по итогам плей-офф был признан самым ценным хоккеистом.

«Вы видите — вратарь может и проиграть, и выиграть. Сегодня оба голкипера могли по последней шайбе не пропускать: что Кошечкин пустил от Ковальчука с половины зоны, да и Коскинен мог спасти в эпизоде с третьей шайбой. Игру они немного обострили. Хотя весь сезон Кошечин играл блестяще, и особенно финал, это один из его лучших сезонов в карьере. А Коскинен спас СКА в самой концовке», — сказал Третьяк по телефону.

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