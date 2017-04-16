Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29446516/
16 апреля 2017, 18:32 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Харийс Витолиньш: Не скажу, что между СКА и клубами КХЛ есть большая разница

Тренер СКА Харийс Витолиньш после победы армейцев в Кубке Гагарина заявил, что его команде противостояли достойные соперники в плей-офф.

Болельщик Металлурга перед началом финала плей-офф Кубка Гагарина между ХК Металлург (Магнитогорск) и ХК СКА (Санкт-Петербург). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Тренер отметил, что в плей-офф сказалось отсутствие форварда Павла Дацюка. Напомним, что СКА обыграл магнитогорский «Металлург» (5:3) в пятом матче финальной серии и завоевал Кубок Гагарина (4−1 в серии).

— Это первый год новой команды СКА, сразу трудно прижиться в один год, — сказал во флеш-интервью Витолиньш. — Такие ребята мастеровитые, игру поставить надо, чтобы понимали, что мы от них требуем. У нас клуб с большим именем, все ждали от нас этого.

Тренеры вратарей решили, что будет играть Коскинен. Шестеркин показал себя с отличной стороны, по его игре не было никаких сомнений. Получилось так, что мы пропускали голы… не тактические, легкие. У нас свои моменты есть, нужно просто их реализовать, придерживаться тактики. Хотели донести до игроков, что не нужно по одному играть и спасать родину. Может быть, отсутствие Павла Дацюка сказалось, его игра успокаивала команду. Он всегда был в нужном месте, в нужное время. Хорошо, что у нас нашлась замена на этот этап. В этом году выиграла команда, не было такого, чтобы какой-то игрок тащил.

Не скажу, что между нами и клубами есть большая разница. Соперники были достойные в плей-офф. С «Витязем» была очень напряженная серия.

Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

Как Владимир Быстров назвал нынешний "Зенит". Эксклюзив

"Динамо" предложило Погребняку расторгнуть контракт. Он ответил

В нашем футболе появился Терминатор. Кто готов помочь сборной