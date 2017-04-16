Харийс Витолиньш: Не скажу, что между СКА и клубами КХЛ есть большая разница

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Тренер отметил, что в плей-офф сказалось отсутствие форварда Павла Дацюка. Напомним, что СКА обыграл магнитогорский «Металлург» (5:3) в пятом матче финальной серии и завоевал Кубок Гагарина (4−1 в серии).

— Это первый год новой команды СКА, сразу трудно прижиться в один год, — сказал во флеш-интервью Витолиньш. — Такие ребята мастеровитые, игру поставить надо, чтобы понимали, что мы от них требуем. У нас клуб с большим именем, все ждали от нас этого.

Тренеры вратарей решили, что будет играть Коскинен. Шестеркин показал себя с отличной стороны, по его игре не было никаких сомнений. Получилось так, что мы пропускали голы… не тактические, легкие. У нас свои моменты есть, нужно просто их реализовать, придерживаться тактики. Хотели донести до игроков, что не нужно по одному играть и спасать родину. Может быть, отсутствие Павла Дацюка сказалось, его игра успокаивала команду. Он всегда был в нужном месте, в нужное время. Хорошо, что у нас нашлась замена на этот этап. В этом году выиграла команда, не было такого, чтобы какой-то игрок тащил.