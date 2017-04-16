Харийс Витолиньш: Не скажу, что между СКА и клубами КХЛ есть большая разница
Тренер СКА Харийс Витолиньш после победы армейцев в Кубке Гагарина заявил, что его команде противостояли достойные соперники в
плей-офф.
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Видимо, что-то случилось...
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Тренер отметил, что в
— Это первый год новой команды СКА, сразу трудно прижиться в один год, — сказал во
Тренеры вратарей решили, что будет играть Коскинен. Шестеркин показал себя с отличной стороны, по его игре не было никаких сомнений. Получилось так, что мы пропускали голы… не тактические, легкие. У нас свои моменты есть, нужно просто их реализовать, придерживаться тактики. Хотели донести до игроков, что не нужно по одному играть и спасать родину. Может быть, отсутствие Павла Дацюка сказалось, его игра успокаивала команду. Он всегда был в нужном месте, в нужное время. Хорошо, что у нас нашлась замена на этот этап. В этом году выиграла команда, не было такого, чтобы
Не скажу, что между нами и клубами есть большая разница. Соперники были достойные в
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