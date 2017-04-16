Потасовка между фанатами «Магнитки» и полицией произошла на трибунах в конце игры

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Магнитогорске, завершилась победой СКА (5:3), который завоевал Кубок Гагарина. На последних секундах на трибуне разгорелась потасовка между болельщиками «Металлурга» и полицией.

Стражи порядка собирались вывести фаната, у которого был баннер про арбитров, однако тот не захотел подчиниться. За болельщика вступились другие поклонники магнитогорского клуба, в результате на трибуне началась потасовка.