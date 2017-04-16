Потасовка между фанатами «Магнитки» и полицией произошла на трибунах в конце игры
Потасовка между болельщиками магнитогорского «Металлурга» и полицией произошла на трибунах в конце третьего периода пятого матча финальной серии
плей-офф КХЛ с санкт-петербургским СКА.
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Магнитогорске, завершилась победой СКА (5:3), который завоевал Кубок Гагарина. На последних секундах на трибуне разгорелась потасовка между болельщиками «Металлурга» и полицией.
Стражи порядка собирались вывести фаната, у которого был баннер про арбитров, однако тот не захотел подчиниться. За болельщика вступились другие поклонники магнитогорского клуба, в результате на трибуне началась потасовка.
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