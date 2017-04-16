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16 апреля 2017, 18:09 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Потасовка между фанатами «Магнитки» и полицией произошла на трибунах в конце игры

Потасовка между болельщиками магнитогорского «Металлурга» и полицией произошла на трибунах в конце третьего периода пятого матча финальной серии плей-офф КХЛ с санкт-петербургским СКА.

Болельщик Металлурга перед началом финала плей-офф Кубка Гагарина между ХК Металлург (Магнитогорск) и ХК СКА (Санкт-Петербург). Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Магнитогорске, завершилась победой СКА (5:3), который завоевал Кубок Гагарина. На последних секундах на трибуне разгорелась потасовка между болельщиками «Металлурга» и полицией.

Стражи порядка собирались вывести фаната, у которого был баннер про арбитров, однако тот не захотел подчиниться. За болельщика вступились другие поклонники магнитогорского клуба, в результате на трибуне началась потасовка.

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