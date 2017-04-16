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16 апреля 2017, 18:18 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Мутко: КХЛ нужно сделать правильные выводы из завершившегося сезона

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для дальнейшего развития нужно сделать правильные выводы из сезона-2016/17. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<nobr>Вице-премьер </nobr>РФ поздравил <span class=error>СКА</span> с победой. Увеличить
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© РИА "Новости"

Кубок Гагарина сезона-2016/17 завоевал СКА, в финальной серии победивший магнитогорский «Металлург» со счетом 4−1. Пятый матч серии, который прошел в Магнитогорске в воскресенье, санкт-петербургская команда выиграла 5:3.

«Завершился очередной сезон, надо поздравить победителя и пожелать лиге, чтобы они правильно подвели итоги, потому что было много разных разговоров вокруг хоккея. Есть совет директоров лиги, федерация, они подведут итоги, посмотрят, что получилось в этом сезоне, а что нет», — сказал Мутко.

«Хотелось бы поздравить с победой СКА. Но понравилась мне и магнитогорская команда — она уже не первый год играет в финале и в этой серии смотрелась достойно», — отметил вице-премьер.

16.04.2017 15:00 Плей-офф: Финал "Арена Металлург"
Металлург Мг 3:5 СКА
(1:0, 1:3, 1:2)
Главные тренеры
Илья Воробьев Олег Знарок
Вратари
Василий Кошечкин 58:12 (В. Кошечкин 58:54-59:00) Микко Коскинен
1-й период
08:49 Оскар Осала (Т. Сантала, Я. Хабаров)
14:35 Томми Сантала
16:58 Евгений Тимкин
Николай Прохоркин 16:58
2-й период
23:56 Виктор Антипин (Ян Коварж)
26:34 Данис Зарипов
Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев) 27:00
Александр Барабанов (И. Ковальчук) 29:23
34:29 Ян Коварж
Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев) 34:29
Динар Хафизуллин 34:29
3-й период
Илья Ковальчук (П. Херсли) 40:09
40:55 Ярослав Косов
Илья Каблуков 45:12
50:38 Александр Семин
Сергей Плотников (Н. Прохоркин) п.в. 58:54
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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СКА
Новости Матчи Состав Статистика
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