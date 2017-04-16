Мутко: КХЛ нужно сделать правильные выводы из завершившегося сезона

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Кубок Гагарина сезона-2016/17 завоевал СКА, в финальной серии победивший магнитогорский «Металлург» со счетом 4−1. Пятый матч серии, который прошел в Магнитогорске в воскресенье, санкт-петербургская команда выиграла 5:3.

«Завершился очередной сезон, надо поздравить победителя и пожелать лиге, чтобы они правильно подвели итоги, потому что было много разных разговоров вокруг хоккея. Есть совет директоров лиги, федерация, они подведут итоги, посмотрят, что получилось в этом сезоне, а что нет», — сказал Мутко.