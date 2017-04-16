СКА сравнялся с «Динамо», «Ак Барсом» и «Магниткой» по числу побед в Кубке Гагарина
В пятом матче финала
плей-офф КХЛ СКА обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 5:3 и во второй раз своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
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Питерцы сравнялись по количеству побед в турнире с московским «Динамо» (2011/12, 2012/13), «Ак Барсом» (2008/09, 2009/10) и «Магниткой» (2013/14, 2015/16).
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