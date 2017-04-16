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16 апреля 2017, 18:16 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

СКА сравнялся с «Динамо», «Ак Барсом» и «Магниткой» по числу побед в Кубке Гагарина

В пятом матче финала плей-офф КХЛ СКА обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 5:3 и во второй раз своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Болельщик Металлурга перед началом финала плей-офф Кубка Гагарина между ХК Металлург (Магнитогорск) и ХК СКА (Санкт-Петербург). Увеличить
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© РИА "Новости"

Питерцы сравнялись по количеству побед в турнире с московским «Динамо» (2011/12, 2012/13), «Ак Барсом» (2008/09, 2009/10) и «Магниткой» (2013/14, 2015/16).

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