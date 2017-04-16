Дмитрий Чернышенко: Этот сезон КХЛ был, наверное, самым интересным
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что финальная серия Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом» была достойной, с бескомпромиссной борьбой.
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Руководитель отметил, что юбилейный, десятый сезон лиги, будет еще интереснее. Напомним, что СКА обыграл «Магнитку» со счетом 5:3 в пятом матче серии и выиграл Кубок Гагарина (4−1 в серии).
— Все согласятся, что финал был достойный, — сказал во
Этот сезон был, наверное, самым интересным. Все отмечают, что рейтинги очень высокие. Надеемся, что юбилейный сезон будет еще интересней. Понимаем эмоции на домашней арене, но и представляем ликование в
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