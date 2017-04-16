Дмитрий Чернышенко: Этот сезон КХЛ был, наверное, самым интересным

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Руководитель отметил, что юбилейный, десятый сезон лиги, будет еще интереснее. Напомним, что СКА обыграл «Магнитку» со счетом 5:3 в пятом матче серии и выиграл Кубок Гагарина (4−1 в серии).

— Все согласятся, что финал был достойный, — сказал во флеш-интервью Чернышенко. — Сегодня была бескомпромиссная борьба. «Металлург» бился до конца. Два чемпиона сошлись в этой схватке. Выиграли все от этого. Это была большая напряженная работа, хотим в первую очередь поблагодарить наших болельщиков. И поздравить нового чемпиона.