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16 апреля 2017, 18:15 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Дмитрий Чернышенко: Этот сезон КХЛ был, наверное, самым интересным

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что финальная серия Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом» была достойной, с бескомпромиссной борьбой.

Болельщик Металлурга перед началом финала плей-офф Кубка Гагарина между ХК Металлург (Магнитогорск) и ХК СКА (Санкт-Петербург). Увеличить
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© РИА "Новости"

Руководитель отметил, что юбилейный, десятый сезон лиги, будет еще интереснее. Напомним, что СКА обыграл «Магнитку» со счетом 5:3 в пятом матче серии и выиграл Кубок Гагарина (4−1 в серии).

— Все согласятся, что финал был достойный, — сказал во флеш-интервью Чернышенко. — Сегодня была бескомпромиссная борьба. «Металлург» бился до конца. Два чемпиона сошлись в этой схватке. Выиграли все от этого. Это была большая напряженная работа, хотим в первую очередь поблагодарить наших болельщиков. И поздравить нового чемпиона.

Этот сезон был, наверное, самым интересным. Все отмечают, что рейтинги очень высокие. Надеемся, что юбилейный сезон будет еще интересней. Понимаем эмоции на домашней арене, но и представляем ликование в Санкт-Петербурге.

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