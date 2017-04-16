СКА завоевал Кубок Гагарина
МОСКВА, 16 апр —
Р-Спорт. Хоккеисты петербургского СКА победили магнитогорский «Металлург» в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ и во второй раз в истории завоевали Кубок Гагарина.
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Магнитогорске, завершилась со счетом волевой победой гостей со счетом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1).
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу СКА, который во второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина. Впервые петербургский клуб выиграл трофей в сезоне-2014/15, с аналогичным счетом взяв верх в финальной серии над казанским «Ак Барсом».
|16.04.2017 15:00
|Плей-офф: Финал
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|3:5
|СКА
|(1:0, 1:3, 1:2)
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Олег Знарок
Вратари
|Василий Кошечкин 58:12 (В. Кошечкин 58:54-59:00)
|Микко Коскинен
|1-й период
|08:49
|Оскар Осала (Т. Сантала, Я. Хабаров)
|14:35
|Томми Сантала
|16:58
|Евгений Тимкин
|Николай Прохоркин
|16:58
|2-й период
|23:56
|Виктор Антипин (Ян Коварж)
|26:34
|Данис Зарипов
|Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев)
|27:00
|Александр Барабанов (И. Ковальчук)
|29:23
|34:29
|Ян Коварж
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, В. Шипачев)
|34:29
|Динар Хафизуллин
|34:29
|3-й период
|Илья Ковальчук (П. Херсли)
|40:09
|40:55
|Ярослав Косов
|Илья Каблуков
|45:12
|50:38
|Александр Семин
|Сергей Плотников (Н. Прохоркин)
|п.в.
|58:54
Статистика
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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