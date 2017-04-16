СКА завоевал Кубок Гагарина

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Магнитогорске, завершилась со счетом волевой победой гостей со счетом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1).

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу СКА, который во второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина. Впервые петербургский клуб выиграл трофей в сезоне-2014/15, с аналогичным счетом взяв верх в финальной серии над казанским «Ак Барсом».