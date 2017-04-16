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16 апреля 2017, 14:29 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Стали известны составы «Металлурга» Мг и СКА на пятый матч финала Кубка Гагарина

Главные тренеры магнитогорского «Металлурга» и петербургского СКА определились с составами на пятый матч финала Кубка Гагарина, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

В составе команд изменений нет. Счёт в серии 3−1 в пользу «армейцев».

«Металлург» Мг
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Антипин, Мозякин — Коварж — Зарипов;
 Ли — Береглазов, Осала — Сантала — Тимкин;
Хабаров — Терещенко, Косов — Филиппи — Сёмин;
Дронов, Платонов — Калетник — Ден. Казионов, Железков.

СКА
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев — Белов, Ковальчук — Коскиранта — Барабанов;
Хафизуллин — Херсли, Гусев — Шипачёв — Дадонов;
Зуб — Зубарев, Хохлачёв — Прохоркин — Плотников;
Рыков — Рукавишников, Дергачёв — Каблуков — Кетов.

Пятый матч финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — СКА начнётся в 15:00 мск.

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