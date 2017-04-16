Последний бой Мозякина и Зарипова? Последние смотрины Ковальчука?

Увы, судейский скандал в финальной серии грянул. Впервые за 9-летнюю историю лиги. Не свистни рефери Алексей Раводин (к слову, претендент на «Золотой свисток») блокировку Зарипова, наверняка обошлось бы без битья посуды. Да, блокировка была. Прав главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, защищающий честь мундира. Но есть в судействе понятие «планка жесткости в принятии решений». О ней господин Анисимов как-то забыл. Почему тот же Раводин во втором периоде не заметил удар клюшкой защитника СКА Рукавишникова, едва не отрубившего руки Платонову, вылезшему с шайбой из-за ворот на пятачок? Момент-то был голевой. А удар Тимкина в голову Зубареву, оставленный без внимания? Это, кстати, не первая их пикировка. А грубая атака Ковальчука Мозякина в Магнитогорске? Да и «мельница» или «вертолет» от Зубарева на чемпионате мира наверняка оценили бы не только аплодисментами и «вау», но и двумя минутами штрафа. В перечисленных эпизодах не зафиксировано никаких блокировок, а здесь, в ключевой момент опытный судья выписал штраф за «балет». Что это — издержки квалификации? Нет. Раводин — уважаемый судья. Как-то уже бывший главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов на открытой тренировке заметил: «Да нет, они умеют судить, когда захотят». В пятницу не захотели. Опять-таки почему?

Эхо скандала дошло до главы ИИХФ Рене Фазеля, неплохого в прошлом мастера свистка. Интересно было бы поинтересоваться у главного хоккейного босса Европы, почему персоной нон-грата в КХЛ оказался один из лучших российских судей Вячеслав Буланов и куда подевались арбитры из Финляндии, с успехом работавшие во второй лиге мира?

Не удивлюсь, если в пятом матче на лед выйдет еще не засвеченный в финале латвийский рефери Эдуард Одиньш, кстати, обладатель «Золотого свистка».

Но пора от дел судейских переходить к главным героям действа. Все хором журят лидеров — Мозякина, Зарипова и Коваржа, которым не дают развернуться. А Семина и вовсе ругают. А о Ковальчуке совсем забыли. А он, капитан СКА, давно забыл вкус гола. Его полезность в финальной серии — «-4», 14 бросков по воротам и один ассистентский балл, игровое время под 20 минут. И с такой статистикой он рассчитывает на приглашение в сборную? Думается, вряд ли в списке Олега Знарка значатся фамилии Мозякина и особенно Зарипова. Измочаленные лидеры «Магнитки» — не помощники на чемпионате мира в Кельне? Вспоминается вояж самого ценного игрока плей-офф-2015 Ковальчука на ЧМ в Остраву/Прагу. Наделенной капитанской нашивкой Кови растворился в четвертом звене и сборной абсолютно не помог. Неужели история повториться?

Так что сегодняшний матч может оказаться не только последним в сезоне КХЛ, последним боем для Мозякина и Зарипова, но и последними смотринами для питерской «Легенды № 17». Как известно, год назад Ковальчук лишился «неприкосновенности» (ту историю вряд ли забыли), и место в сборной ему не гарантировано.