Последний бой Мозякина и Зарипова? Последние смотрины Ковальчука?
Превью пятого матча финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.
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Видимо, что-то случилось...
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Увы, судейский скандал в финальной серии грянул. Впервые за 9-летнюю историю лиги. Не свистни рефери Алексей Раводин (к слову, претендент на «Золотой свисток») блокировку Зарипова, наверняка обошлось бы без битья посуды. Да, блокировка была. Прав главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, защищающий честь мундира. Но есть в судействе понятие «планка жесткости в принятии решений». О ней господин Анисимов
Эхо скандала дошло до главы ИИХФ Рене Фазеля, неплохого в прошлом мастера свистка. Интересно было бы поинтересоваться у главного хоккейного босса Европы, почему персоной
Не удивлюсь, если в пятом матче на лед выйдет еще не засвеченный в финале латвийский рефери Эдуард Одиньш, кстати, обладатель «Золотого свистка».
Но пора от дел судейских переходить к главным героям действа. Все хором журят лидеров — Мозякина, Зарипова и Коваржа, которым не дают развернуться. А Семина и вовсе ругают. А о Ковальчуке совсем забыли. А он, капитан СКА, давно забыл вкус гола. Его полезность в финальной серии — «-4», 14 бросков по воротам и один ассистентский балл, игровое время под 20 минут. И с такой статистикой он рассчитывает на приглашение в сборную? Думается, вряд ли в списке Олега Знарка значатся фамилии Мозякина и особенно Зарипова. Измочаленные лидеры «Магнитки» — не помощники на чемпионате мира в Кельне? Вспоминается вояж самого ценного игрока плей-офф-2015 Ковальчука на ЧМ в Остраву/Прагу. Наделенной капитанской нашивкой Кови растворился в четвертом звене и сборной абсолютно не помог. Неужели история повториться?
Так что сегодняшний матч может оказаться не только последним в сезоне КХЛ, последним боем для Мозякина и Зарипова, но и последними смотринами для питерской «Легенды № 17». Как известно, год назад Ковальчук лишился «неприкосновенности» (ту историю вряд ли забыли), и место в сборной ему не гарантировано.
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